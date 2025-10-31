La Cruz Roja entregó a Israel restos parciales de tres cuerpos devueltos por Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- La Cruz Roja informó que trasladó esta noche a Israel los restos parciales de tres cuerpos, aparentemente pertenecientes a rehenes, que fueron entregados por Hamás en la Franja de Gaza.

Los restos fueron transferidos para su identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense, según precisó el organismo internacional. Hasta el momento, ni Israel ni Hamás han emitido comentarios oficiales sobre la entrega.

Por ahora no está claro si los restos corresponden a alguno de los 11 cuerpos de rehenes fallecidos que aún permanecen en poder de Hamás.

A comienzos de esta semana, el grupo terrorista había devuelto restos parciales del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo había sido recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel casi dos años antes.

La entrega de restos humanos se enmarca en los esfuerzos de mediadores internacionales por avanzar en la identificación y repatriación de los rehenes muertos en Gaza, un proceso que continúa siendo uno de los temas más sensibles en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás.