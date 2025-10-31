Figma adquiere la startup israelí Weavy por más de 200 millones de dólares y abrirá un centro de I+D en Tel Aviv

Itongadol/Agencia AJN.- La empresa estadounidense de software de diseño Figma anunció la adquisición de la startup israelí Weavy, fundada hace apenas un año, por una suma estimada en más de 200 millones de dólares, según reportes de la industria. Como parte del acuerdo, Figma establecerá un centro de investigación y desarrollo en Israel.

Weavy había recaudado hasta ahora solo 4 millones de dólares y cuenta con un equipo de unas 20 personas. Su principal inversor es el fondo de capital de riesgo Entrée Capital, de Avi Eyal, junto con Designer Fund y Founder Collective. Según Figma, esta es la adquisición más grande en su historia.

La tecnología desarrollada por Weavy fortalecerá las capacidades de inteligencia artificial de Figma. La startup ha creado una plataforma que combina el acceso a modelos de video con herramientas avanzadas de edición audiovisual, ya disponible comercialmente.

Weavy fue fundada por un grupo de ex empleados de Fiverr, entre ellos su actual CEO Lior Albeck, junto a los cofundadores Jonathan Alumot (CTO), Jonathan Gur-Zeev (director de producto) e Itay Schiff (director creativo). El fundador y CEO de Fiverr, Micha Kaufman, también es inversor en la compañía.

Albeck afirmó que Figma mantendrá la marca Weavy y seguirá comercializando su producto de manera independiente, aunque con el tiempo su tecnología será integrada a la plataforma global de Figma. Además, la empresa planea ampliar su equipo en Tel Aviv. Albeck reportará directamente al cofundador y CEO de Figma, Dylan Field, quien participó personalmente en la negociación.

Entrée Capital, que lideró la ronda inicial de financiamiento, posee el 20% de las acciones de Weavy. La compañía comenzó a vender su producto hace apenas cuatro meses y ya ha generado varios millones de dólares en ingresos, según Avi Eyal.

“En Entrée Capital creemos en asociarnos con fundadores excepcionales, aquellos decididos a lograr lo que parece imposible”, declaró Eyal. “En un año complejo, tanto a nivel global como regional, el equipo de Tel Aviv construyó un producto de clase mundial y atrajo a una de las empresas tecnológicas más respetadas del mundo. Estamos muy orgullosos de Weavy y felicitamos a Figma por seguir apostando por la innovación israelí”.

Figma, fundada en 2012, es hoy una de las plataformas de diseño más utilizadas en el mundo, reconocida por su enfoque colaborativo y sus herramientas impulsadas por IA. La empresa saltó a la fama en 2022 cuando Adobe intentó comprarla por 22.000 millones de dólares, un acuerdo que fue cancelado por motivos regulatorios.

En julio de 2025, Figma salió a bolsa en Wall Street y actualmente tiene una valoración de 24.000 millones de dólares, tras haber alcanzado un pico de 60.000 millones poco después de su oferta pública inicial.

Consultado sobre la decisión de vender tan temprano, Albeck explicó: “Admiramos a Figma, y gran parte de lo que construimos se inspiró en su éxito. Es cierto que es pronto, pero creemos que esta es la mejor forma de hacer realidad nuestra visión”.

El CEO descartó que se trate de una adquisición centrada solo en talento: “Weavy, fundada en 2024, ya tenía clientes que pagaban y una base real de ingresos. Nuestra filosofía es que las nuevas habilidades creativas en la era de la IA consisten en construir sistemas. Ahora, junto a Figma, podremos llevar esa visión a millones de creadores en todo el mundo”.

Por su parte, Dylan Field, CEO y cofundador de Figma, destacó: “Weavy permite combinar la inteligencia artificial con la habilidad profesional para crear contenido visual extraordinario. Creemos que la IA no es el destino final, sino un nuevo punto de partida. Estamos uniendo nuestra visión compartida y nuestra cultura de creadores para definir el futuro de las herramientas de diseño”.

