Israel creará un tribunal especial para juzgar a terroristas de Hamás por la masacre del 7 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Israel establecerá un tribunal especial para juzgar a casi 300 terroristas de la Fuerza Nukhba de Hamás que se encuentran presos por su participación en la masacre del 7 de octubre de 2023, según informó este jueves el canal público KAN News.

Las discusiones sobre la creación del tribunal habían quedado suspendidas mientras aún permanecían rehenes vivos en Gaza, pero el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció que planea avanzar rápidamente con el proyecto de ley impulsado por los diputados Simcha Rothman (Partido Sionista Religioso) y Yulia Malinovsky (Yisrael Beytenu), ahora que todos los rehenes sobrevivientes han sido devueltos a Israel.

La Fiscalía del Estado también busca definir en las próximas semanas los criterios de enjuiciamiento, según el informe.

De acuerdo con un documento clasificado que describe el marco inicial del tribunal, los jueces designados serán magistrados retirados o próximos a jubilarse. Además, se formará un comité de supervisión integrado por Levin, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa’ar y el ministro de Defensa Israel Katz, encargado de discutir la política general de los juicios, pero sin intervenir en casos específicos.

El Ministerio de Justicia considera que no todos los miembros de la Fuerza Nukhba podrán ser acusados de genocidio, y analiza otros posibles cargos como “ayuda al enemigo en tiempo de guerra” o “violación de soberanía”, indicó KAN. Los acusados también podrán apelar las sentencias emitidas por el tribunal.

Entre las medidas debatidas se incluyó la posibilidad de extender indefinidamente la detención de los combatientes bajo la Ley de Incarcelamiento de Combatientes Ilegales, aunque la idea fue descartada por dificultades legales.

Según el reporte, funcionarios del Ministerio de Justicia solicitaron una reunión entre Levin y la fiscal general Gali Baharav-Miara para abordar las reservas expresadas sobre el proyecto, pero el ministro rechazó el encuentro al considerarlo innecesario.

Finalmente, tras consultas indirectas entre funcionarios y los legisladores que promovieron la iniciativa, se acordó crear un tribunal especial dedicado exclusivamente a los casos vinculados al 7 de octubre, con jueces experimentados y un régimen procesal y de evidencia adaptado a la magnitud de los crímenes.

Aún quedan pendientes definiciones sobre qué delitos específicos se juzgarán dentro del nuevo marco y qué reglas procesales especiales regirán los juicios, aunque existe consenso en el Ministerio de Justicia de que estas serán necesarias dada la naturaleza excepcional de los hechos.