Los hutíes juzgarán a 43 empleados de la ONU por presunta implicación en un ataque israelí en Saná

Itongadol/Agencia AJN.- El gobierno hutí de Yemen anunció que 43 empleados locales de las Naciones Unidas serán juzgados por su presunta participación en un ataque aéreo israelí que mató a varios altos dirigentes del grupo en agosto, según informó Reuters.

El ataque, dirigido contra la capital yemení, Saná, eliminó al primer ministro del gobierno hutí respaldado por Irán y a varios de sus ministros, marcando la primera operación israelí en Yemen que abatió a altos funcionarios del movimiento.

El ministro de Exteriores interino de la administración hutí, Abdulwahid Abu Ras, declaró que las medidas adoptadas por las agencias de seguridad “se realizaron bajo supervisión judicial completa” y que la fiscalía fue informada “paso a paso de cada acción”.

“Mientras la fiscalía esté al tanto del proceso, es seguro que este avanzará hacia su conclusión, con juicios y la emisión de sentencias judiciales”, añadió Abu Ras.

El funcionario también acusó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de tener “una célula claramente implicada en el ataque directo contra el gobierno”. El PMA no respondió de inmediato a las acusaciones, y la ONU ha rechazado reiteradamente los señalamientos de espionaje o colaboración con operaciones militares.

Según datos de las Naciones Unidas, al menos 59 de sus empleados siguen detenidos por las autoridades hutíes. La organización ha denunciado estas detenciones como arbitrarias y ha exigido su liberación inmediata.

Los acusados son ciudadanos yemeníes y, de acuerdo con la legislación del país, podrían enfrentar la pena de muerte si son declarados culpables.

El domingo pasado, los hutíes anunciaron cargos de espionaje a favor de Israel contra tres de los trabajadores detenidos.

Una semana antes, el grupo rebelde había liberado a 12 empleados internacionales de la ONU y permitido que otros tres se desplazaran dentro del complejo de la organización en Saná, tras haber sido arrestados durante una redada en la sede del organismo en la capital.

La ONU advirtió que las acciones de los hutíes están “dificultando cada vez más” la entrega de ayuda humanitaria en Yemen, y que evalúa replantear sus operaciones en las zonas bajo control rebelde.