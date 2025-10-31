Inicio MEDIO ORIENTE Las sirenas sonaron en el asentamiento israelí de Mevo Horon, en Cisjordania, por una presunta infiltración terrorista

Las sirenas sonaron en el asentamiento israelí de Mevo Horon, en Cisjordania, por una presunta infiltración terrorista

Por Gustavo Beron
Itongadol/ Agencia AJN.- Las sirenas de alerta sonaron esta tarde en la localidad israelí de Mevo Horon, en Cisjordania, ante la sospecha de una infiltración terrorista.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el Comando del Frente Interior ordenó a los residentes permanecer dentro de sus hogares con puertas y ventanas cerradas mientras se desarrollaba un operativo de búsqueda.

Según el comunicado militar, se recibieron reportes sobre la presencia de tres sospechosos dentro de la comunidad. “Las tropas están realizando inspecciones en la zona y los detalles del incidente se encuentran bajo investigación”, indicó el ejército.

Hasta el momento, no se registraron enfrentamientos ni heridos. Mevo Horon, situada entre Modiin y Jerusalem, se encuentra en un área sensible donde las fuerzas israelíes mantienen una presencia constante debido a intentos previos de infiltración desde territorios palestinos.

Las FDI mantienen el despliegue en el lugar y pidieron a los residentes seguir las instrucciones de seguridad hasta nuevo aviso.

