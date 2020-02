La Autoridad Palestina pide retrasar el voto de la ONU sobre el plan de paz de Trump

Itongadol/AJN.- La Autoridad Palestina ha solicitado retrasar la votación de la ONU sobre el plan de paz de la administración Trump, según informaron múltiples medios israelíes. Ayer por la noche, los Estados Unidos rompieron el silencio y sugirieron enmiendas a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC) en relación con el plan propuesto por el mandatario estadounidense para resolver los conflictos en Medio Oriente.

Mientras que la redacción exacta del documento final está todavía bajo consideración, se espera que la votación tenga lugar el martes. Según se conoció en los últimos días, los norteamericanos están dispuestos a apoyar una resolución que tiene por objeto llevar a Israel y los palestinos de nuevo a las negociaciones. No está claro si las enmiendas sugeridas ayer serán añadidas al texto. En el caso de que Túnez e Indonesia no acepten los comentarios americanos, se espera que la Misión de los Estados Unidos en la ONU los vete.

Según una fuente cercana a las discusiones entre los Estados Unidos, Túnez y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, las críticas contra los americanos se han suavizado, y “hay un deseo de evitar la promoción de una resolución que será vetada”.

El ablandamiento viene después de la reunión de Jared Kushner con los miembros del Consejo de Seguridad el jueves último. Según la misma fuente, “hay numerosos países que están considerando abstenerse” si no se cambia la redacción.

Un funcionario de la administración de EE.UU. dijo a The Jerusalem Post que “la comunidad internacional ha mostrado su deseo de ver a las dos partes negociar y se da cuenta de que ahora no es el momento de resoluciones que no promuevan la causa de la paz”. Además, agregó que les gustaría tener una resolución que anime a las partes a negociar, en lugar de una que simplemente critique a una de ellas.

El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, dijo que la presión americana ha demostrado ser efectiva. “Vemos que la redacción actual de la resolución es mejor que la versión original”, dijo en una entrevista a The Jerusalem Post el domingo por la noche. “En lugar de condenar a los Estados Unidos y el plan de paz, la nueva resolución simplemente llama a respetar las decisiones anteriores.”

“Encontramos que la resolución original es ofensiva tanto para Israel como para los Estados Unidos”, continuó Danon. “Mahmud Abbas continúa con su terror diplomático. Esperamos que Estados Unidos no se quede solo, y otros miembros del Consejo de Seguridad la apoyen también”.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, encabezará el debate, seguido de un discurso del jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y una respuesta de Danon. “En mi discurso, pretendo centrarme en la negativa palestina a negociar”, adelantó Danon. “Le recordaré a Abbas que aunque el ex-primer ministro Ehud Olmert viene a apoyarlo, cuando estaba en el cargo y le hizo la oferta más generosa de la historia Abbas no respondió. Es decir, ni siquiera importa quién está detrás de la propuesta o su contenido”, dijo el embajador al Post.