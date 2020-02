Kushner: Abu Mazen es responsable de la violencia en los últimos días

Itongadol.- En declaraciones a la prensa después de presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU el plan de paz de su suegro y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner acusó a Abu Mazen de ser el responsable de la violencia en la región de los últimos días.

Kushner rechazó las acusaciones de los palestinos que decían que no fueron consultados antes de publicar el famoso Acuerdo del Siglo y dijo que se encontró con Abu Mazen por lo menos 4 veces y explicó que los palestinos perdieron credibilidad con su reacción ante el plan. “Suena gracioso cuando él dice que no fueron consultados”, dijo Kushner a la cadena Fox News, “Nunca sentí que Abu Mazen quería entrar en los detalles del plan, porque es una persona que no le gusta entrar en detalles y tampoco le gusta comprometerse, por eso, si no aceptó encontrarse nuevamente con nosotros, fue específicamente su decisión. Ellos querían recibir algo para encontrarse, pero nosotros no pagamos para hacerlo. Así no trabaja esta administración. Es una lástima para los palestinos que eso fue lo que decidieron sus líderes. Al reaccionar así, perdieron mucha de su credibilidad.”

Kushner aseguró a la prensa que las autoridades israelíes están de acuerdo en no anunciar anexiones de territorios antes de las elecciones del próximo mes. Agregó también que el famoso Acuerdo del Siglo tiene 2 objetivos principales: Darle a los palestinos una mejor vida y darle a los israelíes una vida bajo mejores condiciones de seguridad. “La gente quiere ver cosas nuevas, quieren ver progreso, y creo que podemos lograrlo esta vez”.

Ante la publicación de la prensa israelí que el ex primer ministro Ehud Olmert se encontrará la semana que viene con Abu Mazen en los Estados Unidos y que ambos saldrán en contra del plan de paz, comentó Kushner: “Olmert y Abu Mazen son patéticos y envidiosos. Hay mucha gente que quiso hacer lo que nosotros hacemos ahora y fallaron. Es patético que ahora critican el plan que trae gente que quiere lograr un acuerdo. Tienen envidia porque no pudieron hacerlo ellos mismos”, finalizó.

Kushner se presentó ayer ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad adelantándose así a Abu Mazen que lo hará la semana que viene para explicar porqué se niegan a aceptar el plan de Trump.