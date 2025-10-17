Israel recibe otro ataúd de un rehén fallecido desde Gaza, aún quedan 18 cuerpos retenidos

Itongadol.- El gabinete del Primer Ministro de Israel informó que un ataúd de un rehén fallecido fue entregado a las fuerzas de defensa israelíes en la Franja de Gaza y cruzó hace poco la frontera hacia Israel. Hamas no ha revelado el nombre del rehén devuelto. Hasta ahora, 18 cuerpos de rehenes permanecen retenidos en Gaza.

Hazem Qassem, vocero de Hamas en Gaza, declaró que el grupo «continúa comprometido con la implementación del acuerdo de fin de la guerra en Gaza, al entregar un cuerpo de un rehén israelí». Qassem agregó que la organización trabajará para completar el proceso de liberación de todos los rehenes fallecidos.

Dentro del marco del acuerdo actual, Israel ha recibido hasta ahora nueve de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos. Anoche, Hamas entregó los ataúdes de Inbar Hayman y del sargento mayor Muhammad Al-Atrash. Según fuentes israelíes, el incumplimiento del acuerdo por parte de Hamas ha provocado indignación en Israel y ha impedido la apertura del paso de Rafah. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió al grupo terrorista que, de no cumplir con sus compromisos, Israel retomaría acciones militares en la Franja.

Fuentes de medios israelíes indicaron esta semana que, en días recientes, Hamas recibió de otros grupos terroristas en Gaza algunos de los cuerpos de los rehenes fallecidos. Con la devolución de los ataúdes de Hayman y Al-Atrash, Hamas aseguró haber cumplido parcialmente con el acuerdo de devolución de todos los rehenes, vivos y fallecidos a los que pudo acceder. Sin embargo, un funcionario israelí afirmó a medios locales que, según estimaciones, Hamas podría entregar varios cuerpos más, y que el grupo «no está haciendo un esfuerzo suficiente para devolverlos, a pesar de conocer su ubicación en Gaza».