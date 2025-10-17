Bereishit, Génesis. en el principio Hashem creó el cielo y la tierra

Itongadol.- Esta semana secominza la lectura de la torá con Bereishit, Génesis. Durante los primeros seis días Di-s creó y ubicó cada cosa en el universo en su posición adecuada de funcionamiento. El orden de esta tarea divina fue el siguiente:

Primer día – Creación de la luz y la oscuridad.

Segundo día – Separar las aguas del cielo y de la tierra.

Tercer día – Acumulación de las aguas en un lugar, permitiendo que la tierra fuera visible.

Cuarto día – Creación y ubicación del sol y de la luna en el cielo.

Quinto día – Creación de la vida en el mar, y de las aves.

Sexto día – Creación de los reptiles, demás animales y, finalmente, el hombre.

El séptimo día de la Creación, Hashem “descansó” y lo santificó como Shabat.

Di-s decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. En consecuencia, el Señor le otorgó a Adám una mujer.