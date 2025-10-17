Inicio Parasha Bereishit, Génesis. en el principio Hashem creó el cielo y la tierra

Bereishit, Génesis. en el principio Hashem creó el cielo y la tierra

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Esta semana secominza la lectura de la torá con Bereishit, Génesis. Durante los primeros seis días Di-s creó y ubicó cada cosa en el universo en su posición adecuada de funcionamiento. El orden de esta tarea divina fue el siguiente: 

Primer día – Creación de la luz y la oscuridad. 

Segundo día – Separar las aguas del cielo y de la tierra. 

Tercer día – Acumulación de las aguas en un lugar, permitiendo que la tierra fuera visible. 

Cuarto día – Creación y ubicación del sol y de la luna en el cielo. 

Quinto día – Creación de la vida en el mar, y de las aves. 

Sexto día – Creación de los reptiles, demás animales y, finalmente, el hombre. 

El séptimo día de la Creación, Hashem “descansó” y lo santificó como Shabat. 

Di-s decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. En consecuencia, el Señor le otorgó a Adám una mujer. 

También te puede interesar

PARASHÁ DE LA SEMANA: HAAZINU

Parashá de la semana: Vaielej

PARASHÁ DE LA SEMANA: KI TAVÓ

Parashá de la semana: Ki Tetzé

PARASHÁ DE LA SEMANA: SHOFTIM

Parashá de la semana: Re’e

Parashá de la semana: Devarim

Parashá de la semana: Matot-Masei

Parashá de la semana: Balak

Parashá Jukat

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más