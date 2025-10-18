El cuerpo de Eliyahu Margalit, asesinado por Hamás, fue devuelto a Israel tras más de dos años

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel notificaron a la familia de Eliyahu “Churchill” Margalit, de 75 años, que su cuerpo fue devuelto al país por Hamás la noche del viernes y posteriormente identificado por expertos forenses. Margalit, un reconocido criador de ganado del kibutz Nir Oz, había sido asesinado por terroristas el 7 de octubre de 2023 en los establos del kibutz, donde trabajaba desde hacía décadas, y su cuerpo fue secuestrado junto al de otras víctimas.

El féretro con sus restos fue entregado a representantes de la Cruz Roja en la ciudad de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, y trasladado a territorio israelí por tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel. Tras una breve ceremonia militar en la que el ataúd fue cubierto con la bandera israelí, la Policía escoltó el cuerpo hasta el Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde los especialistas confirmaron la identidad.

“La familia Margalit fue notificada tras la identificación. Nuestro querido Eli ha regresado a casa, 742 días después de haber sido asesinado y secuestrado en Nir Oz”, señaló la familia en un comunicado. “Agradecemos al pueblo de Israel y al Foro de Familias de Rehenes por su apoyo en esta larga lucha, y prometemos no descansar hasta que el último de los rehenes sea devuelto para su entierro en Israel”, añadieron.

El Foro de Familias de Rehenes afirmó que “junto al dolor y la certeza de que sus corazones nunca volverán a estar completos, el regreso de Eliyahu brinda algo de consuelo a una familia que vivió en incertidumbre durante más de dos años”.

Con la recuperación del cuerpo de Margalit, aún permanecen en Gaza los restos de 18 rehenes fallecidos, de los 28 que se encontraban en poder de Hamás al inicio del actual alto el fuego. Israel ha acusado al grupo terrorista de retener deliberadamente algunos cuerpos, mientras Hamás alega que no ha podido localizar varios de ellos debido al nivel de destrucción en la Franja. El grupo indicó que el cuerpo entregado el viernes —sin especificar identidad— fue hallado ese mismo día, y difundió imágenes de excavaciones en la zona residencial de Hamad Town, en Khan Younis.

Eliyahu Margalit, apodado “Churchill”, era un referente del sector ganadero del Negev occidental. Llegó a Nir Oz en 1969 como parte de un grupo juvenil y, con el tiempo, impulsó la expansión del rebaño del kibutz hasta alcanzar miles de cabezas. Su hija, Nili Margalit, de 40 años, también fue secuestrada el 7 de octubre y liberada el 30 de noviembre de 2023 durante un intercambio de rehenes.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre dedicado, amante de los animales y del trabajo rural. La periodista Sivan Klingbail, editora en jefe de The Marker y criada en Nir Oz, recordó que siempre se lo veía “en ropa de trabajo y botas, empujando un carro de alimento o atendiendo un ternero enfermo, los siete días de la semana”.

Gilad Sharon, hijo del ex primer ministro Ariel Sharon, escribió que mantenía con Margalit una amistad de décadas: “Era el criador de ganado más destacado del país, y de él obtuvimos los primeros terneros para nuestro rancho. Había entre nosotros un vínculo profundo; era un hombre de alma noble, con amor por los animales y el corazón puro de un niño”. Sharon relató que Margalit murió haciendo una de las cosas que más amaba: alimentando a sus caballos en medio del ataque. “El kibutz ardía y los terroristas estaban por todas partes, pero Churchill fue a los establos en lugar de quedarse en la habitación segura con su esposa y su nieta. Allí fue asesinado, junto a los caballos que tanto quería”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó sus condolencias a la familia y afirmó que el gobierno de Israel “comparte el profundo dolor de la familia Margalit y de todas las familias de los rehenes caídos”. A través de un comunicado, aseguró que el país “permanece determinado, comprometido y trabajando sin descanso para traer de regreso a todos los rehenes, vivos o fallecidos, para su entierro en Israel”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel añadieron que continuarán “dedicando todos los esfuerzos posibles para el retorno de los rehenes caídos” y exigieron a Hamás cumplir con los compromisos asumidos ante los mediadores internacionales.