Hamás rechaza desarmarse y busca mantener el control en Gaza durante el período de transición

Itongadol.- El miembro del buró político de Hamás, Mohammed Nazzal, afirmó que la organización terrorista pretende mantener el control de la seguridad en Gaza durante un período interino y no puede comprometerse a entregar sus armas.

En una entrevista con la agencia Reuters desde Doha, Nazzal declaró que Hamás está dispuesto a aceptar un alto el fuego de hasta cinco años para permitir la reconstrucción del enclave, pero insistió en que cualquier acuerdo futuro debe ofrecer a los palestinos “horizontes y esperanza” hacia la creación de un Estado propio.

Nazzal defendió además las recientes ejecuciones públicas llevadas a cabo por Hamás en Gaza, argumentando que las víctimas eran “criminales” y que “en tiempos de guerra, a veces son necesarias medidas excepcionales”.

Las declaraciones se producen pocos días después de la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, en la que Hamás liberó a todos los rehenes con vida, pero sólo entregó nueve de los 28 cuerpos de cautivos fallecidos. Nazzal afirmó que el grupo “no tiene interés” en retener los cuerpos restantes y atribuyó la demora a “dificultades técnicas” para localizarlos. También mencionó que países como Turquía y Estados Unidos podrían colaborar en la búsqueda.

Consultado sobre la exigencia internacional de desarme, Nazzal respondió: “No puedo contestar con un sí o un no. Francamente, depende de la naturaleza del proyecto. ¿A qué se refiere con desarme? ¿A quién se entregarían las armas?”. Añadió que el tema involucra a otras facciones palestinas y que debe abordarse “de manera colectiva”.

Desde la Oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu respondieron reafirmando la posición israelí: “Hamás debía liberar a todos los rehenes en la primera etapa, y no lo hizo. Hamás sabe dónde están los cuerpos de nuestros cautivos. El acuerdo establece claramente que debe desarmarse, sin condiciones. No lo ha hecho. Hamás debe cumplir con el plan de 20 puntos. El tiempo se está agotando”, señaló el comunicado.

Nazzal reconoció que durante la fase de transición, Hamás seguirá teniendo presencia en el terreno “para proteger los convoyes de ayuda de bandas y saqueadores”. “Esta es una fase transitoria. A nivel civil habrá una administración tecnocrática, pero sobre el terreno Hamás estará presente”, explicó, al tiempo que sostuvo que posteriormente deberían celebrarse elecciones.

Aunque la carta fundacional de Hamás llama abiertamente a la destrucción de Israel, Nazzal aseguró que el grupo ha propuesto una tregua prolongada de entre tres y cinco años para reconstruir Gaza. “El objetivo no es preparar una futura guerra”, afirmó. “El pueblo palestino quiere un Estado independiente”.

Las declaraciones de Nazzal se producen poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Hamás “se desarmará porque dijo que lo haría, y si no lo hace, nosotros los desarmaremos”. En una entrevista con CNN, Trump agregó que Israel podría reanudar sus operaciones militares en Gaza si Hamás incumple los términos del alto el fuego. “Podrán volver a actuar tan pronto como yo dé la orden”, sostuvo el mandatario. “Lo que está ocurriendo con Hamás se resolverá rápidamente”, añadió.