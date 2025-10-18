El sobrino de Arafat, posible gobernador de Gaza, regresa a la Autoridad Palestina

Itongadol.- Nasser al-Qudwa, sobrino del fallecido líder palestino Yasser Arafat y figura destacada del establecimiento político palestino, regresó a la Autoridad Palestina luego de cuatro años de exilio en Francia. Su regreso se produjo tras el indulto otorgado la semana pasada por el presidente Mahmoud Abbas, que le permite retomar su actividad política dentro del movimiento Fatah, del que había sido marginado desde febrero de 2021.

En una entrevista con Ynet, al-Qudwa afirmó que su principal objetivo es impulsar reformas profundas dentro de la Autoridad Palestina, combatir la corrupción y reconstruir la confianza pública en las instituciones. “Nuestra misión es recuperar la confianza del pueblo. Sin eso, cualquier otro esfuerzo carece de sentido”, declaró.

Exministro de Relaciones Exteriores, exmiembro del Consejo Central de Fatah y presidente de la Fundación Arafat, al-Qudwa presentó una “hoja de ruta” para la paz en Gaza que contempla transformar a Hamás en un partido político y restablecer a la Autoridad Palestina como el ente gobernante del enclave. “Anexionar tierras sin el consentimiento del pueblo es una locura”, advirtió. “Solo profundizará el conflicto y hará la vida en la región insoportable. Necesitamos una política basada en la verdad, el reconocimiento de los derechos palestinos y la coexistencia”.

Un alto funcionario palestino citado por Ynet aseguró que existe una posibilidad real de que al-Qudwa sea designado como gobernador de Gaza en representación de la Autoridad Palestina. “Su regreso le permite actuar con legitimidad, sin cruzar líneas políticas internas ni ceder ante presiones externas. Es visto como una figura aceptable tanto por los reformistas de Fatah como por varios actores internacionales, incluidos Francia y los Emiratos Árabes Unidos”, señaló la fuente.