Egipto encabezaría una fuerza internacional de estabilización en Gaza respaldada por la ONU

Itongadol.- Egipto se prepara para liderar una fuerza internacional destinada a gestionar la seguridad en la Franja de Gaza, una vez que reciba el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según informaron diplomáticos al diario The Guardian.

De acuerdo con el informe, potencias europeas y Estados Unidos trabajan en una resolución que otorgaría a la misión un mandato de la ONU, aunque sin convertirla formalmente en una fuerza de mantenimiento de paz bajo bandera de Naciones Unidas.

La iniciativa forma parte del plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca asegurar la Franja durante un periodo de transición posterior a la guerra. En esa etapa, Gaza sería administrada por un gobierno palestino tecnocrático, mientras el grupo terrorista Hamás es desarmado.

Los planes coinciden con la propuesta presentada semanas atrás por el ex primer ministro británico Tony Blair, revelada por The Times of Israel, que también plantea la creación de una administración civil palestina respaldada por una coalición internacional y supervisada por Egipto para garantizar la estabilidad y el proceso de reconstrucción.