Inicio MEDIO ORIENTE Irán afirma que ya no está sujeto a «restricciones» en su programa nuclear tras expirar el acuerdo de 2015

Irán afirma que ya no está sujeto a «restricciones» en su programa nuclear tras expirar el acuerdo de 2015

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Irán afirma que ya no está sujeto a restricciones sobre su programa nuclear al expirar un acuerdo histórico de 10 años entre este país y las potencias mundiales, aunque Teherán reiteró su «compromiso con la diplomacia».

A partir de ahora, «todas las disposiciones (del acuerdo de 2015), incluidas las restricciones al programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran rescindidas», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado el día del vencimiento del pacto. «Irán expresa firmemente su compromiso con la diplomacia», añadió.

En junio, Estados Unidos se unió a Israel para atacar las instalaciones nucleares iraníes después de cinco rondas de conversaciones nucleares indirectas con Teherán que se estancaron por cuestiones como el enriquecimiento nuclear.

Israel dijo que su ataque radical contra los principales líderes militares de Irán, sus científicos nucleares, sus sitios de enriquecimiento de uranio y su programa de misiles balísticos era necesario para impedir que la República Islámica hiciera realidad su plan declarado de destruir a Israel.

Irán ha negado sistemáticamente que busque adquirir armas nucleares. Sin embargo, enriqueció uranio a niveles que no tienen aplicación pacífica, obstruyó la inspección internacional de sus instalaciones nucleares y amplió su capacidad de misiles balísticos. Israel afirmó que Irán había tomado recientemente medidas para su fabricación de armas.

También te puede interesar

Egipto encabezaría una fuerza internacional de estabilización en...

El sobrino de Arafat, posible gobernador de Gaza,...

Hamás rechaza desarmarse y busca mantener el control...

El cuerpo de Eliyahu Margalit, asesinado por Hamás,...

Israel recibe otro ataúd de un rehén fallecido...

La Cruz Roja se dirige al lugar de...

Hamas contra los palestinos

Hamás entregará esta noche el cuerpo de otro...

Las Fuerzas de Defensa de Israel frustran tres...

Katz ordena a las Fuerzas de Defensa de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más