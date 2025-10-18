Irán afirma que ya no está sujeto a «restricciones» en su programa nuclear tras expirar el acuerdo de 2015

Itongadol.- Irán afirma que ya no está sujeto a restricciones sobre su programa nuclear al expirar un acuerdo histórico de 10 años entre este país y las potencias mundiales, aunque Teherán reiteró su «compromiso con la diplomacia».

A partir de ahora, «todas las disposiciones (del acuerdo de 2015), incluidas las restricciones al programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran rescindidas», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado el día del vencimiento del pacto. «Irán expresa firmemente su compromiso con la diplomacia», añadió.

En junio, Estados Unidos se unió a Israel para atacar las instalaciones nucleares iraníes después de cinco rondas de conversaciones nucleares indirectas con Teherán que se estancaron por cuestiones como el enriquecimiento nuclear.

Israel dijo que su ataque radical contra los principales líderes militares de Irán, sus científicos nucleares, sus sitios de enriquecimiento de uranio y su programa de misiles balísticos era necesario para impedir que la República Islámica hiciera realidad su plan declarado de destruir a Israel.

Irán ha negado sistemáticamente que busque adquirir armas nucleares. Sin embargo, enriqueció uranio a niveles que no tienen aplicación pacífica, obstruyó la inspección internacional de sus instalaciones nucleares y amplió su capacidad de misiles balísticos. Israel afirmó que Irán había tomado recientemente medidas para su fabricación de armas.