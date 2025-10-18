Suecia: posponen festival de cine judío tras negativa de cines en Malmö a proyectar las películas

Itongadol.- Los organizadores del Jewish International Film Festival anunciaron la postergación del evento luego de que los cines de Malmö, Suecia, se negaran a proyectar las películas programadas, alegando motivos de seguridad.

El festival, que este año buscaba celebrar los 250 años de vida judía en Suecia, estaba previsto para realizarse entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, según su sitio web. Sin embargo, los organizadores informaron que fueron “bloqueados por todos los cines comerciales y de arte de la ciudad”, lo que los obligó a suspender la edición.

En un comunicado publicado el jueves, los responsables del festival expresaron que harán “una pausa para reunir fuerzas” antes de iniciar nuevamente la búsqueda de un lugar. Aun así, destacaron haber recibido “muestras de apoyo reconfortantes” en los últimos días.

Ola Tedin, uno de los organizadores, declaró al canal público SVT que varios cines justificaron su negativa por “preocupaciones de seguridad”, temiendo que algo pudiera poner en riesgo al personal o al público.

La cadena cinematográfica Filmstaden confirmó que su decisión de no acoger el evento fue tomada meses atrás. “Tras una evaluación exhaustiva, concluimos que no podíamos albergar el festival por motivos de seguridad”, indicó en un comunicado. “Nuestra prioridad siempre es garantizar una experiencia segura y positiva tanto para nuestros huéspedes como para nuestros empleados”.

El Ministerio de Cultura sueco y otras salas de cine no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Jewish International Film Festival fue fundado el año pasado y contaba con el apoyo de diversas instituciones culturales para promover el diálogo y la diversidad a través del cine.