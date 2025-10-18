Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminan a un operativo de Hezbollah en el sur del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a un miembro de Hezbollah en un ataque con dron llevado a cabo este sábado en el sur del Líbano.

Según el comunicado militar, el operativo del grupo terrorista fue alcanzado mientras operaba maquinaria pesada en la aldea de Kfar Dounine. El individuo participaba en tareas destinadas a restaurar infraestructura de Hezbollah destruida durante los combates del año pasado.

Las FDI señalaron que las actividades del militante “constituían una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”, en referencia a los acuerdos alcanzados para reducir tensiones a lo largo de la frontera norte.

El ejército difundió además imágenes del ataque, subrayando que continuará actuando contra toda amenaza proveniente de territorio libanés o de organizaciones que busquen reinstalar capacidades militares en la zona fronteriza.