La oficina del primer ministro israelí anuncia el cierre indefinido del cruce de Rafah

Itongadol.- La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que el cruce de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, permanecerá cerrado por tiempo indefinido, argumentando que Hamás no ha cumplido con los compromisos asumidos en el acuerdo de alto el fuego.

“El reapertura será considerada en función del grado en que Hamás cumpla con su parte en la devolución de los rehenes caídos y en la implementación del marco acordado”, señaló el comunicado oficial.

Según datos del gobierno israelí, aún permanecen en la Franja de Gaza los cuerpos de 18 rehenes fallecidos, de los 28 que se encontraban allí al inicio de la tregua vigente.

La decisión contrasta con un anuncio previo de la embajada palestina en Egipto, que había afirmado que el paso fronterizo sería reabierto el lunes para permitir el retorno a Gaza de palestinos residentes en territorio egipcio. Sin embargo, fuentes israelíes advirtieron que esos comunicados previos sobre la reapertura habían sido prematuros, y que la coordinación con Egipto continúa en curso.

El cruce de Rafah, principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024, cuando fue tomado por las Fuerzas de Defensa de Israel en el marco de las operaciones contra Hamás en el sur de la Franja.