Ronen Engel y Sonthaya Oakkharasr, identificados como los cuerpos de los rehenes devueltos por Hamás

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los cuerpos de los rehenes asesinados Ronen Engel, de 54 años, y el ciudadano tailandés Sonthaya Oakkharasr, de 30, fueron devueltos a Israel por Hamás durante la noche del sábado y posteriormente identificados por expertos forenses.

Engel fue asesinado por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, y sus restos fueron secuestrados hacia Gaza. Su esposa, Karina, y sus hijas, Mika y Yuval, fueron secuestradas con vida y liberadas semanas después en el marco de un acuerdo de tregua. Oakkharasr, trabajador agrícola en el kibutz Be’eri, fue asesinado el mismo día durante la masacre y su cuerpo también fue llevado a la Franja. Su muerte había sido confirmada oficialmente por el ejército israelí en mayo de 2024.

Los ataúdes con los restos de ambos fueron recogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de Gaza y transferidos a las Fuerzas de Defensa de Israel. Luego fueron cubiertos con banderas israelíes y homenajeados en una breve ceremonia encabezada por un rabino militar, antes de ser trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde especialistas confirmaron sus identidades.

Ronen Engel

En un comunicado, el ejército expresó que “comparte el dolor de las familias, continúa invirtiendo todos los esfuerzos para traer de regreso a los rehenes caídos y se prepara para la implementación continua del acuerdo”. Por su parte, la Oficina del Primer Ministro afirmó que Israel “está decidido y comprometido a recuperar a todos los rehenes asesinados para darles sepultura” y recordó que Hamás “debe cumplir con sus compromisos ante los mediadores internacionales”.

Tras la confirmación de la identidad de su padre, Mika Engel escribió en redes sociales que “papá finalmente está en casa”. “No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos para él, pero al fin llegó. Nuestros corazones están con las familias de los rehenes y no pararemos hasta que el último de los caídos regrese”, añadió.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó que el retorno de los cuerpos “representa un alivio para familias que han vivido en una incertidumbre y angustia insoportables durante más de dos años”.

Engel, nacido en Tel Aviv y residente de Nir Oz desde 2010, era fotógrafo profesional, voluntario de la organización de emergencias Magen David Adom y un artista apasionado por la naturaleza. Su kibutz lo recordó como “una persona siempre sonriente, creativa y comprometida con ayudar a los demás”, que trabajaba además en el gallinero comunitario y estaba a punto de finalizar su formación como conductor de ambulancias.

Por su parte, Oakkharasr había trabajado ocho años en distintos kibutzim israelíes. Era descrito como un hombre tranquilo y dedicado, que mantenía contacto diario con su hija de siete años y con su madre en Tailandia. Tenía previsto regresar a su país en octubre de 2023 para cumplir su sueño de construir su propia granja.

Con la devolución de estos dos cuerpos, el número de rehenes fallecidos cuyos restos siguen en poder de Hamás se reduce a 16, de los 28 contabilizados al inicio de la actual tregua.

El acuerdo de rehenes alcanzado este mes, mediado por Estados Unidos, exige a Hamás entregar los cuerpos accesibles y liberar a los rehenes vivos restantes dentro de las 72 horas posteriores a la retirada israelí hacia la llamada “Línea Amarilla” dentro de Gaza. A cambio, Israel liberó cerca de 2.000 prisioneros y detenidos palestinos, incluidos 250 condenados por terrorismo y los cuerpos de 15 palestinos por cada rehén fallecido entregado.

Hamás ha argumentado que necesita maquinaria especializada para localizar los cuerpos restantes, mientras que Israel sostiene que el grupo “miente deliberadamente” y que “puede devolver casi todos los cuerpos de inmediato”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una reunión el jueves con asesores cercanos para evaluar medidas de presión adicionales a fin de acelerar la entrega de los restos, entre ellas restringir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Hamás, en respuesta, acusó a Israel de provocar retrasos en el proceso al mantener cerrado el cruce de Rafah con Egipto, lo que —según el grupo— impide la entrada del equipo forense necesario para recuperar e identificar cuerpos bajo los escombros.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas de Hamás irrumpieron en el sur de Israel, asesinaron a unas 1.200 personas —en su mayoría civiles— y secuestraron a 251 rehenes. Las hostilidades se detuvieron recientemente, tras la firma de un acuerdo promovido por Washington que forma parte del plan de paz en 20 puntos impulsado por el presidente Donald Trump, que prevé el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y la creación de un gobierno palestino tecnocrático de transición.