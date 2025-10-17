Se celebran los 60 años de Nostra Aetate con un encuentro interreligioso en la Universidad de St. Thomas

Itongadol.- En colaboración con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, se celebrarán los 60 años de la declaración Nostra Aetate con un encuentro académico e interreligioso que se llevará a cabo en la Universidad de St. Thomas.

Bajo el título “Celebrando el legado e impacto de Nostra Aetate en las relaciones católico-judías en América”, el encuentro busca reflexionar sobre los avances logrados en el diálogo interreligioso y renovar el compromiso con la cooperación y el entendimiento mutuo.

Entre los invitados de honor se encuentran:

Su Eminencia Christophe Cardenal Pierre, Nuncio Apostólico en Estados Unidos.

Monseñor Thomas Wenski, Arzobispo de Miami.

Rabino Mario Rojzman, líder espiritual de Beth Torah Benny Rok Campus.

El evento representa una oportunidad para reafirmar los valores de respeto, fraternidad y aprendizaje compartido que inspiraron la histórica declaración promulgada por el Concilio Vaticano II en 1965.