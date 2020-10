Israel envía 5 millones de dólares en trigo a «nuestros nuevos amigos de Sudán»

Itongadol/Agencia AJN.- La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el domingo que Israel está enviando 5 millones de dólares en trigo a Sudán tras el anuncio de la normalización entre los dos países. «Esperamos una paz cálida y estamos enviando inmediatamente 5 millones de dólares de trigo a nuestros nuevos amigos en Sudán», publicó la oficina del primer ministro en Twitter.

«Israel trabajará en estrecha colaboración con los Estados Unidos para ayudar a la transición de Sudán», agregó.

Se cree que el económicamente paralizado Sudán ha aceptado la normalización para poder ser eliminado de la lista de Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo, y así poder recibir ayuda financiera internacional. El bienestar económico del país se considera fundamental para el éxito del acuerdo.

