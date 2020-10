Coronavirus. La selección de fútbol femenino de Israel vuelve de Dinamarca con un posible brote de COVID-19

Itongadol/Agencia AJN.- Se cree que cinco miembros del equipo de fútbol femenino de Israel han contraído coronavirus después de disputar un partido contra Dinamarca por las eliminatorias de la Eurocopa 2021.

Hasta el momento, se ha confirmado que al menos una jugadora de la selección, la arquera Fortuna Rubin, tiene el virus, mientras que otras cuatro fueron sometidas a una segunda prueba después de que los resultados fueran «casi positivos», según la Asociación de Fútbol de Israel.

Aunque no se confirmó la fuente del virus, las jugadoras se quejaron de que fueron colocadas en un avión comercial lleno de gente después del partido del miércoles, exponiéndolas al virus, mientras que el equipo masculino fue transportado en un jet privado.

"המסר – הבריאות שלכן פחות חשובה" – זעם בקרב נבחרת ישראל לנשים בכדורגל: חמש שחקניות ואיש צוות אובחנו כחיוביים לקורונה – לאחר שהוטסו ממשחק בדנמרק במטוס צפוף. נבחרת הגברים, לעומת זאת, חזרה מהמשימות הלאומיות האחרונות שלה במטוס פרטי. כל הפרטים:https://t.co/XNiTGDVbBm@lianwildau pic.twitter.com/t6oLHfnjER — כאן חדשות (@kann_news) October 25, 2020

«Eso es lo que nos vuelve locas, porque ¿cuál es el mensaje que están enviando? Que nuestra salud es menos importante que la de los hombres», dijo la capitana del equipo, Karin Sandel, según la emisora pública Kan. «Donde pueden reducir los costos, reducen. No importa cuántas malas conexiones de vuelo o las cinco horas de espera en los aeropuertos», protestó.

El equipo femenino salió el domingo para un partido en Georgia, sin las cinco jugadoras infectadas o sospechosas de estar infectadas con el virus, esta vez en un avión privado. «No es por la bondad de sus corazones», dijo Sandel. «Esta vez, hubo un vuelo privado sólo porque no hay vuelos a Georgia. Si no nos sacaban en un avión privado, no hubiésemos podido ir al partido y habría sido un escándalo».

Las jugadoras dijeron que la asociación de fútbol las culpaba de haber abandonado sus habitaciones de hotel en Dinamarca para tomar un poco de aire, aunque lo hicieron con distancia social y usando mascarillas.

La asociación de fútbol, en un comunicado, dijo que proporciona las «mejores condiciones posibles» para su liga femenina, «antes del coronavirus, y durante el mismo». «No hay indicios de que se hayan infectado por este vuelo ni por ningún otro, y cabe recordar que la liga masculina también tuvo infecciones de coronavirus que se propagaron entre los jugadores y el personal», dijo.

«La asociación se esforzó en alojar a los miembros del equipo en habitaciones separadas, con el objetivo de asegurar su salud en la medida de lo posible. Otras ligas de fútbol también usan vuelos comerciales después de que se realizan las pruebas de coronavirus. Esta demagogia innecesaria nos duele, y enviamos deseos de buena salud a todos, hombres y mujeres», concluyó el comunicado.