Israel atacó un sitio de “armas estratégicas” de Hezbollah al este del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron este jueves por la tarde (hora local, GMT +3) que atacaron un sitio de fabricación y almacenamiento de “armas estratégicas” de Hezbollah ubicado en el valle de la Bekaa, al este del Líbano.

Las IDF detallaron que la instalación había sido atacada en múltiples ocasiones anteriormente.

Además, el ejército israelí destacó que golpeó infraestructura de la organización terrorista libanesa en la localidad meridional de Zrariyeh.

‘‘La presencia de la infraestructura terrorista constituye una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano’’, advirtieron las IDF en un comunicado.

Previamente, antes de que se publicara la declaración de las IDF, los medios de comunicación libaneses informaron sobre ataques aéreos israelíes en la zona, reportando explosiones de gran magnitud seguidas de columnas de humo que se elevaron sobre la Bekaa.

Los ataques se producen en el marco de la escalada de tensiones en la frontera norte del Estado judío, donde Hezbollah intensificó el lanzamiento de cohetes y drones contra comunidades israelíes y posiciones militares en las últimas semanas.

El valle de la Bekaa es considerado uno de los principales bastiones logísticos del grupo chií -que cuenta con el apoyo de la República Islámica de Irán-, donde mantiene depósitos de armas y rutas de aprovisionamiento desde Siria.

La región fue blanco de la aviación israelí en varias ocasiones, debido a la actividad militar de Hezbollah.

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, Hezbollah afirmó que sus acciones buscan “apoyar la resistencia palestina”, aunque Jerusalem acusa al grupo de aprovechar la coyuntura para reforzar su presencia militar en el sur del Líbano y abrir un segundo frente de hostilidades.

En ese sentido, diversos analistas señalaron que la confrontación en esta zona podría escalar a un conflicto más amplio, con riesgo de arrastrar a otros actores regionales.

El gobierno israelí, por su parte, aseguró que no permitirá a la organización terrorista libanesa consolidar nuevas capacidades armamentísticas a lo largo de su frontera.

Si bien Hezbollah aún no emitió un comunicado oficial, fuentes de seguridad en el Líbano indicaron que se registraron daños materiales significativos en instalaciones militares del grupo.

La situación generó temor entre los habitantes de las localidades cercanas, que en los últimos meses se vieron obligados a evacuar en varias oportunidades por los bombardeos cruzados.