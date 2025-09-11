Dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel resultaron heridos en un atentado con explosivo en Tulkarem

Itongadol.- Dos soldados paracaidistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resultaron levemente heridos este jueves tras la detonación de un artefacto explosivo contra un vehículo blindado en las cercanías del cruce de Nitzanei Oz, próximo a la ciudad de Tulkarem, en Samaria.

El ataque fue reivindicado por la Yihad Islámica Palestina, cuyo brazo local en Tulkarem aseguró en un comunicado que había colocado la carga explosiva contra un vehículo militar israelí que patrullaba la zona. La explosión provocó heridas leves en los dos soldados, que recibieron atención médica inmediata y fueron evacuados para continuar con los controles de rutina.

En un comunicado oficial, las FDI confirmaron: “Hace un corto tiempo, durante una actividad militar en el área de Tulkarem, un vehículo fue alcanzado como resultado de la detonación de un artefacto explosivo junto a la valla de seguridad”.

Tras el atentado, las fuerzas israelíes desplegaron un amplio operativo de seguridad: rodearon la ciudad, instalaron retenes y realizaron inspecciones en las principales rutas de acceso. Además, se enviaron drones de reconocimiento para rastrear al responsable directo de colocar el artefacto.

Las FDI investigan si el dispositivo fue colocado en el camino y detonado al paso del blindado o si fue lanzado directamente contra el vehículo en movimiento.

En los últimos meses, los ataques con explosivos en Judea y Samaria han sido poco frecuentes, siendo más comunes los enfrentamientos armados y los ataques con disparos. Sin embargo, el uso de artefactos explosivos representa una escalada en las tácticas de las facciones palestinas en la región, particularmente de la Yihad Islámica, que mantiene células activas en Tulkarem y Yenín.

El incidente refuerza la preocupación de las autoridades israelíes respecto al aumento de la capacidad operativa de los grupos armados en el norte de Samaria, donde las FDI llevan a cabo de manera continua operaciones de detención y confiscación de armas.