El CEO de Pershing Square afirmó que surgirá ‘‘una compañía valuada en un billón de dólares desde Israel”

Itongadol.- El fundador y CEO de Pershing Square Capital Management*, Bill Ackman, describió a Israel como un lugar donde el talento y la resiliencia superan la incertidumbre geopolítica, remarcando que es un país que podría producir en los próximos años una compañía valuada en un billón de dólares.

“Es como si Silicon Valley se extendiera por todo Estados Unidos. El error que cometen los israelíes es vender sus compañías demasiado rápido. Pero creo que esto está cambiando y veremos surgir una empresa de un billón de dólares desde Israel”, expresó Ackman en la conferencia Journey de EY Israel, en una conversación con Rich Handler, CEO de Jefferies Group.

Con respecto a sus negocios, el empresario estadounidense nacido en 1966 conocido en Wall Street por sus apuestas arriesgadas y de alto perfil, aseguró: ‘‘Definitivamente espero hacer más inversiones en Israel’’.

A pesar de las amenazas regionales y de la violencia reciente, Ackman se mantuvo optimista sobre la trayectoria del Estado judío: “Después de la sorpresa del 7 de octubre, Israel logró una recuperación increíble en Medio Oriente y enfrentó amenazas como los ataques con misiles iraníes, algo que hoy todo el mundo observa con asombro. Todas estas son razones para el optimismo”.

Asimismo, Ackman explicó su decisión de invertir en la Bolsa de Valores de Tel Aviv, la cual describió como más simbólica que estratégicamente significativa para su fondo: ‘‘Después del 7 de octubre, mi esposa y yo buscábamos una manera de ayudar, y todo era filantropía’’.

‘‘Y yo siempre digo que la filantropía es excelente, pero el capital es mejor. La bolsa es una inversión demasiado pequeña para mí, pero quise hacerlo como muestra de apoyo a Israel. Nunca venderemos, y quiero participar en el futuro de Israel”, agregó.

Con respecto a los contratiempos en los negocios y en la vida, destacó: “La clave del éxito está en cómo lidias con el fracaso. Formulé un sistema que funciona para mí, un cálculo personal acumulativo. No lo ves de inmediato, sino con el tiempo, y mientras creas en eso, tendrás éxito”.

“Siempre digo que yo seré quien cometa la mayor cantidad de errores en la compañía. El problema no es cometer un error, sino repetirlo”, aseveró Ackman.

Su empresa, Pershing Square, opera con apenas 40 empleados, a quienes Ackman comparó con un “pequeño grupo de marines en el que todos son importantes”, subrayando que la cultura importa tanto como la habilidad.

“Incluso nuestras secretarias llevan trabajando con nosotros más de siete años. Tenemos un chef increíble, un gimnasio, alguien que se ocupa de todos los asuntos médicos de los empleados. Yo intervengo personalmente si uno de ellos enfrenta un problema familiar”, añadió.

Ackman también hizo referencia a su padre, fallecido en 2022: “Era una gran persona, duro, distinto a lo que se estila hoy. Me enseñó mucho sobre el trabajo y los negocios. Siempre me decía que no trabajara para otros porque nunca te van a pagar lo que realmente vales”.

Su padre le insistía en reconocer el antisemitismo, recordó: “Siempre me decía: ‘No estás haciendo lo suficiente para enfrentarlo’, y yo le respondía que ya no había antisemitismo en Estados Unidos. Falleció en mayo de 2022, y antes de morir lo repitió. El 7 de octubre fue malo en Israel, pero el 8 de octubre fue malo en Estados Unidos, porque descubrí lo que mucha gente en el país piensa”.

Finalmente, Ackman resaltó que un resultado positivo del 7 de octubre fue la unión de las comunidades judías a nivel mundial: “Una de mis maneras de enfrentar los desafíos es encontrar algo bueno en cada problema, y lo bueno que surgió del 7 de octubre fue la unificación de las comunidades judías en todo el mundo. Una de las cosas que me importa en esta visita es también mejorar las relaciones públicas de Israel en el mundo”.

Además de su actividad financiera, Ackman participa activamente en debates públicos sobre política, economía, antisemitismo y asuntos sociales.

*: Pershing Square Capital Management es un fondo de cobertura (hedge fund) estadounidense, especializado en inversiones concentradas y de alto perfil en compañías públicas.

Fuente: Calcalist.