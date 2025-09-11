El emir de Qatar asistió al funeral de miembros de Hamás abatidos en el ataque israelí en Doha

Itongadol.- El emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, participó en el funeral de cinco miembros de Hamás y de un oficial de seguridad qatarí que murieron en el ataque aéreo israelí contra la sede de la organización en Doha. La ceremonia fúnebre tuvo lugar este martes en la capital qatarí.

De acuerdo con un comunicado de Hamás, entre los fallecidos se encuentran Jihad Labad, jefe de la oficina de Khalil al-Hayya, uno de los principales dirigentes del movimiento; Himam al-Hayya, hijo del propio al-Hayya; y tres colaboradores cercanos que habrían actuado como asesores o guardaespaldas: Abdallah Abd al-Wahid, Muamen Hassouna y Ahmad Abd al-Malek. También perdió la vida un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes que se encontraba en el lugar del ataque.

El comunicado no menciona que haya habido altos responsables de Hamás entre las víctimas mortales. Por el momento, tampoco se difundieron imágenes que muestren la presencia de líderes de la organización en el funeral.

La asistencia del emir al sepelio representa una señal política relevante, ya que ocurre en medio de crecientes tensiones entre Israel y Qatar tras el ataque en la capital del emirato. Israel defendió la operación asegurando que actuará contra todo país que albergue a dirigentes terroristas, mientras que Doha denunció la acción como una violación de su soberanía.

El episodio podría complicar aún más los esfuerzos diplomáticos de mediación en el conflicto de Gaza, en los que Qatar desempeña un papel central desde hace años, facilitando negociaciones indirectas entre Israel y Hamás.