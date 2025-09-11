La Fuerza Aérea de Israel derribó un dron lanzado por los Hutíes desde Yemen

Itongadol.- La Fuerza Aérea de Israel (IAF, por sus siglas en inglés) afirmó este jueves que recientemente derribó un avión no tripulado lanzado por los Hutíes desde Yemen.

Inicialmente, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) señalaron que no fue necesario que se activaran las sirenas.

Posteriormente, aparentemente en otro incidente, se activaron las sirenas en el sur de Aravá y en la ciudad meridional israelí de Eilat, por la presunta infiltración de drones.

Las alertas se encendieron en Be’er Or, cerca del aeropuerto de Ramon, en Eilat, y en múltiples comunidades del sur del Estado judío.

Las IDF señalaron que las sirenas se activaron por un “objetivo aéreo sospechoso”, que el incidente concluyó sin producir heridos ni daños materiales y que se estaban investigando los detalles.

La semana pasada, un ataque de los Hutíes -que cuentan con el respaldo de la República Islámica de Irán- alcanzó la zona de Eilat y provocó daños materiales en instalaciones cercanas al puerto, sin dejar víctimas fatales.

El incidente generó gran preocupación en la población local y obligó al cierre temporal de algunos servicios turísticos.

Expertos en seguridad advirtieron tras el ataque que los rebeldes de Yemen buscan demostrar capacidad de golpear objetivos estratégicos y afectar la vida cotidiana en el principal balneario del sur de Israel.

En ese sentido, en los últimos meses, los Hutíes intensificaron sus ataques con drones y misiles de largo alcance contra Israel, asegurando que lo hacen en apoyo a la causa palestina.

La mayoría de estos aparatos son interceptados antes de llegar a su objetivo, aunque generan un clima de constante tensión en el sur del país. El área de Eilat, debido a su ubicación estratégica, se convirtió en un blanco recurrente.

Las autoridades israelíes, por su parte, resaltaron que mantienen sistemas de defensa aérea desplegados en todo el territorio, incluidos interceptores avanzados en el sur, para proteger tanto infraestructuras críticas como centros urbanos.

El aeropuerto internacional Ramón, cercano a las sirenas de este jueves, es considerado un punto especialmente sensible.

Habitantes de Eilat relataron que la activación de las sirenas provocó escenas de alarma, con personas buscando refugio en espacios protegidos. Sin embargo, una vez confirmada la finalización del incidente, la rutina en la ciudad portuaria volvió a la normalidad.