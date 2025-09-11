Inicio MEDIO ORIENTE Siria anuncia la captura de una célula de Hezbollah cerca de la frontera con Israel

Siria anuncia la captura de una célula de Hezbollah cerca de la frontera con Israel

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol. -El Ministerio del Interior del gobierno transicional sirio informó la detención de una “célula terrorista afiliada a la milicia Hezbollah” en las localidades de Sasa y Kanaker, en la campiña occidental de Damasco. Ambas zonas se encuentran a menos de 10 millas de la capital siria y a solo cinco millas de la línea de alto el fuego de 1974 que delimita la zona de separación con Israel en los Altos del Golán.

Según el canal oficial Al-Ikhbariah, el operativo fue encabezado por el comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna en la Gobernación de la Campiña de Damasco, el general Ahmed Al-Dalati, en cooperación con unidades especializadas y la Inteligencia General. La captura se produjo tras un período de seguimiento y vigilancia intensiva.

Al-Dalati, que recientemente fue trasladado desde la provincia de Suwayda, explicó que las investigaciones iniciales revelaron que los detenidos habían recibido entrenamiento en campamentos en territorio libanés y planeaban llevar a cabo operaciones dentro de Siria que amenazaban la seguridad y estabilidad de la población.

Durante el operativo, las fuerzas sirias confiscaron lanzadores de misiles, 19 cohetes Grad, misiles antitanque, armas ligeras y grandes cantidades de municiones, lo que indica un nivel avanzado de preparación de la célula. El caso fue derivado a las autoridades judiciales correspondientes mientras continúan las pesquisas para determinar el alcance de las conexiones y objetivos de los detenidos.

La presencia de Hezbollah en el suroeste de Siria no es nueva. Durante el régimen de Bashar al-Assad, múltiples células vinculadas al grupo operaban cerca del Golán bajo el denominado “expediente Golán”. Israel ya había actuado contra este entramado: en 2019 atacó una unidad de drones de Hezbollah en la zona, y en julio pasado llevó a cabo dos incursiones contra células vinculadas a Irán en el área fronteriza.

Tras el debilitamiento del régimen de Assad y los golpes sufridos por Hezbollah en 2024, el grupo intenta reconstituir sus redes en Siria mientras se niega a desarmarse en Líbano. El nuevo gobierno sirio ha interceptado cargamentos de armas iraníes, aunque sigue enfrentando dificultades para controlar por completo las provincias del sur, como Dara’a y Suwayda, limítrofes con el Golán.

Israel, por su parte, exige que el sur de Siria permanezca desmilitarizado y continúa denunciando movimientos de tropas sirias en áreas que considera violaciones de la línea de separación establecida en 1974.

También te puede interesar

La Fuerza Aérea de Israel derribó un dron...

El emir de Qatar asistió al funeral de...

Dos soldados de las Fuerzas de Defensa de...

Israel atacó un sitio de “armas estratégicas” de...

Trump exigió a Netanyahu no repetir un ataque...

Con retrasos en las clases y salarios sin...

Qatar y los países árabes realizarán una cumbre...

Hamás confirma que continuará con las negociaciones de...

COGAT reporta la entrada de 170 camiones de...

Catar rechaza la advertencia de Netanyahu y asegura...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más