Trump exigió a Netanyahu no repetir un ataque en Qatar tras la ofensiva contra líderes de Hamás en Doha

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no vuelva a lanzar ataques en territorio catarí tras la operación que eliminó a dirigentes de Hamás en Doha, según revelaron dos fuentes a Axios.

“Es inaceptable. Exijo que no lo repitan”, le dijo Trump a Netanyahu durante una llamada telefónica mantenida el martes, de acuerdo con esas versiones.

El informe señala que varios asesores del presidente quedaron sorprendidos por la ofensiva, y que un allegado a Trump expresó preocupación por el modo en que Netanyahu y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, manejaron el asunto. La fuente lo describió como “un desagradable recordatorio” de los episodios de tensión entre ambos líderes durante el primer mandato de Trump.

Pese a la advertencia directa y a la condena internacional que siguió al ataque, Netanyahu defendió con firmeza la operación, advirtiendo a Qatar y a “todas las naciones que albergan terroristas” que podrían enfrentar nuevas acciones si no expulsan a los dirigentes de Hamás.

El ataque aéreo israelí en Doha golpeó un complejo donde operaban y residían altos miembros del buró político del grupo terrorista. La ofensiva dejó al menos cinco muertos, entre ellos Hammam al-Hayya, hijo del dirigente Khalil al-Hayya, y varios colaboradores cercanos. Otros líderes resultaron heridos, incluido un alto funcionario que permanece en estado grave, según Hamás.

La operación coincidía con un plan de reuniones en Qatar en torno a una propuesta de cese de fuego presentada por Estados Unidos. Hamás acusó directamente a Washington de complicidad en el ataque, calificándolo de “trampa israelo-estadounidense” para concentrar a su dirigencia en un solo lugar.

Trump, que ha respaldado de manera explícita el derecho de Israel a defenderse, busca al mismo tiempo evitar que el conflicto se extienda a países aliados estratégicos en el Golfo, como Qatar, donde se encuentran bases militares estadounidenses clave para la región

