Israel atacó hoy un cuarto edificio utilizado por Hamás para rastrear tropas

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este lunes haber atacado cuatro torres en la Ciudad de Gaza, todas ellas utilizadas por la organización terrorista Hamás para instalar infraestructura militar, según indicó el portavoz en árabe del ejército, coronel Avichay Adraee.

Antes de cada ataque, las FDI emitieron advertencias de evacuación a los residentes de los alrededores, instruyendo a los civiles a trasladarse hacia la zona humanitaria designada en el sur de la Franja.

El cuarto edificio: la Torre del Soldado Desconocido

El último objetivo fue la Torre del Soldado Desconocido, un rascacielos donde Hamás había colocado equipos de vigilancia y puestos de observación para rastrear movimientos de tropas israelíes y preparar ataques. Según el ejército, la instalación representaba “una amenaza directa para las fuerzas que operan en el área”.

Una serie de ataques coordinados

Horas antes, las FDI ya habían derribado tres edificios altos en distintos puntos de Gaza. En todos los casos, la inteligencia militar determinó que los inmuebles servían como centros de operaciones de Hamás, ya sea para almacenamiento de armamento, observación o comunicación.

“Las FDI atacarán cualquier infraestructura utilizada por la organización terrorista Hamás, incluso cuando esté oculta en el corazón de áreas civiles”, señaló Adraee en un comunicado.

Los ataques forman parte de la ofensiva intensificada en Ciudad de Gaza, donde las FDI buscan desarticular la red urbana de Hamás y forzar a la población civil a trasladarse hacia zonas seguras. Según el ejército, los cuatro edificios destruidos este lunes ilustran el uso sistemático de infraestructuras civiles por parte de Hamás con fines militares.

Con estos últimos bombardeos, suman ya decenas los objetivos atacados en Gaza en los últimos días, en paralelo a operaciones terrestres y aéreas destinadas a reducir la capacidad operativa de la organización.