Vuelta a España: La carrera de ciclismo fue suspendida debido a protestas anti-Israel en Madrid



Itongadol.- La última etapa de la Vuelta a España fue suspendida este domingo en Madrid debido a masivas protestas pro-palestinas y anti-Israel que irrumpieron en el recorrido previsto en pleno centro de la capital española.

Miles de manifestantes se concentraron en la Gran Vía y otras arterias del circuito urbano, derribando vallas de seguridad e ingresando a la calzada mientras los ciclistas se aproximaban a la meta. Testigos de AFP reportaron cánticos a favor del boicot contra Israel y columnas de humo verde y rojo que cubrieron el aire.

En las inmediaciones de la estación de Atocha, la policía cargó contra los manifestantes y lanzó gases lacrimógenos, aunque posteriormente permitió que una parte de ellos ingresara a la ruta de la competencia. En paralelo, más de 1.500 agentes habían sido desplegados para garantizar la seguridad del evento, que ya había sufrido interrupciones en etapas anteriores debido a protestas similares.

La carrera se detuvo en dos ocasiones: primero a unos 56 kilómetros de la meta, cuando los organizadores ordenaron a los ciclistas detenerse, y luego tras un breve reinicio, antes de confirmarse la cancelación definitiva. Las discusiones entre autoridades y responsables de la Vuelta no lograron restablecer las condiciones de seguridad necesarias.

Los manifestantes, muchos de ellos portando banderas palestinas, abuchearon el paso de los vehículos de apoyo de los equipos. En particular, las protestas estuvieron dirigidas contra la presencia del equipo Premier Tech, de capital israelí, cuya participación ha sido cuestionada desde el inicio de la competición.

La cancelación de la etapa final marca un hecho inédito en la historia reciente de la Vuelta, uno de los tres grandes eventos del ciclismo internacional, y refleja la creciente tensión que el conflicto en Gaza ha generado en competiciones deportivas y culturales en Europa.