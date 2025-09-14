Eurovisión propone que Israel compita bajo una bandera neutral para evitar la expulsión

Itongadol.- Eurovisión atraviesa una de sus mayores crisis políticas. A medida que crecen las presiones de países europeos que amenazan con boicotear la edición 2026 si Israel participa, surgió una propuesta inusual: que la delegación israelí se presente bajo una bandera neutral en lugar de la nacional.

De acuerdo con Ynet Global, funcionarios europeos vinculados al certamen transmitieron de manera informal a representantes israelíes que competir bajo el emblema de la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel podría desactivar la controversia. Otra alternativa sugerida fue un retiro temporal, con el objetivo de evitar lo que describieron como una “humillante descalificación” en la votación prevista para diciembre en Ginebra, donde la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) debatirá la participación de Israel.

Este planteo no es nuevo. Ya en julio, el presidente del ente público de radiodifusión de Islandia, Stefán Jón Hafstein, había propuesto que Israel solo pueda participar si lo hace bajo una “bandera neutral”, siguiendo el modelo aplicado a atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos. Hafstein aclaró que Islandia apoyaría la exclusión de Israel, pero estaría dispuesto a aceptar una solución intermedia que permitiera la presencia de un artista israelí sin representar oficialmente al país. La iniciativa fue discutida en una reunión de la EBU en Londres, en la que varios países, entre ellos España, Bélgica y Eslovenia, elevaron quejas formales contra la participación israelí.

Las autoridades israelíes, sin embargo, rechazan de plano ambas posibilidades. En Jerusalem consideran que aceptar un año de suspensión podría abrir la puerta a una exclusión definitiva, y que competir sin bandera sería equivalente a renunciar a la representación nacional. Un tercer planteo —que la radiodifusora israelí se distancie públicamente de la política gubernamental y militar— también fue descartado.

El trasfondo es una presión creciente. Irlanda fue la primera en anunciar oficialmente que no participará si Israel sigue en el concurso, citando “la pérdida de vidas en Gaza y la represión a la prensa”. Los Países Bajos, España, Eslovenia e Islandia se sumaron con amenazas de boicot o advertencias de participación “incierta”. En particular, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, pidió a RTVE que se retire en caso de que la EBU no suspenda a Israel.

Para la EBU, el dilema es doble: debe garantizar el derecho de todos los miembros a competir, pero enfrenta reclamos crecientes de radiodifusoras que exigen aplicar principios de derechos humanos y libertad de prensa. Si varios países cumplen con su amenaza, el concurso previsto para mayo en Viena podría quedar debilitado tanto cultural como comercialmente.

Eurovisión ya ha enfrentado choques políticos —como la expulsión de Rusia en 2022—, pero esta vez el conflicto amenaza con dividir a la competencia desde dentro. En Israel preocupa además el antecedente de protestas: en Malmö 2014 hubo marchas multitudinarias contra su participación, y en Basilea este año manifestantes intentaron irrumpir en el escenario durante la actuación del cantante Yuval Raphael.

La propuesta de la “bandera neutral” aparece así como la salida que algunos en Europa creen viable para salvar al concurso y evitar un quiebre, aunque Israel insiste en que no aceptará competir sin sus símbolos nacionales. La votación de diciembre será decisiva tanto para el futuro de su delegación como para la estabilidad del evento cultural más visto de Europa.