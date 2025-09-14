Inicio ISRAEL Sirenas de infiltración de drones en Eilat y Be’er Ora resultaron ser falsas alarmas, según las FDI

Sirenas de infiltración de drones en Eilat y Be’er Ora resultaron ser falsas alarmas, según las FDI

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que las sirenas que se activaron este domingo en Eilat y en la localidad de Be’er Ora, cerca del aeropuerto Ramon, alertando sobre una supuesta infiltración de drones, resultaron ser falsas alarmas debido a una “identificación errónea”.

“El incidente ha finalizado”, señalaron las FDI en un comunicado, agregando que los sistemas de defensa aérea funcionaron correctamente y que se continúa revisando el procedimiento para determinar la causa exacta del error.

El aviso generó preocupación temporal entre los residentes y turistas de Eilat, la ciudad más al sur de Israel, quienes fueron instruidos a seguir los protocolos de seguridad mientras las sirenas sonaban.

El ejército explicó que el incidente se produce en un contexto de alta vigilancia en el sur del país, tras un lanzamiento de dron desde Yemen por parte de los hutíes, que fue interceptado por las defensas aéreas israelíes cerca del aeropuerto Ramon horas antes del aviso.

Las FDI subrayaron que mantienen sus sistemas de alerta y defensa en constante monitoreo, especialmente en el desierto del Negev, y aseguraron que se adoptan todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y la infraestructura crítica de Israel ante posibles amenazas aéreas.

También te puede interesar

Israel: Netanyahu junto a Huckabee acompañan a Marco...

Un joven israelí ultraortodoxo fue condenado en Jerusalem...

Israel rechaza la resolución de la ONU sobre...

La cooperación militar entre Marruecos e Israel no...

España. Canciller cita a la encargada de negocios...

El sospechoso del atentado terrorista en Jerusalem era...

La Casa Blanca se muestra “frustrada” con Netanyahu...

Dos heridos en un atentado terrorista en un...

Decenas de actores israelíes habrían sido víctimas de...

Israel: La Knesset se iluminó con los colores...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más