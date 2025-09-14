Sirenas de infiltración de drones en Eilat y Be’er Ora resultaron ser falsas alarmas, según las FDI

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que las sirenas que se activaron este domingo en Eilat y en la localidad de Be’er Ora, cerca del aeropuerto Ramon, alertando sobre una supuesta infiltración de drones, resultaron ser falsas alarmas debido a una “identificación errónea”.

“El incidente ha finalizado”, señalaron las FDI en un comunicado, agregando que los sistemas de defensa aérea funcionaron correctamente y que se continúa revisando el procedimiento para determinar la causa exacta del error.

El aviso generó preocupación temporal entre los residentes y turistas de Eilat, la ciudad más al sur de Israel, quienes fueron instruidos a seguir los protocolos de seguridad mientras las sirenas sonaban.

El ejército explicó que el incidente se produce en un contexto de alta vigilancia en el sur del país, tras un lanzamiento de dron desde Yemen por parte de los hutíes, que fue interceptado por las defensas aéreas israelíes cerca del aeropuerto Ramon horas antes del aviso.

Las FDI subrayaron que mantienen sus sistemas de alerta y defensa en constante monitoreo, especialmente en el desierto del Negev, y aseguraron que se adoptan todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y la infraestructura crítica de Israel ante posibles amenazas aéreas.