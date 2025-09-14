Alto funcionario de Hamás que supuestamente estaba en edificio de Doha atacado por Israel aparece en televisión

Itongadol.- Tahir al-Nunu, un alto dirigente de Hamás que, según informes, fue uno de los objetivos en el ataque israelí a un edificio en Doha la semana pasada, apareció este domingo en una entrevista con Al Jazeera. Su aparición indica que, de haber estado en el lugar, sobrevivió al ataque. Una fuente palestina dijo a Ynet que al-Nunu efectivamente se encontraba en el edificio. En la entrevista se mostró únicamente su rostro y no presentó señales de heridas visibles.

Al-Nunu, quien se desempeñó como asesor del fallecido jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, asesinado recientemente en Teherán, criticó la gestión israelí respecto a los rehenes. “No nos preocuparemos por los rehenes israelíes más de lo que lo hace Netanyahu”, afirmó. Sobre el estancamiento de las negociaciones desde el ataque, agregó que “el enfoque antiguo para las negociaciones ya no es válido en esta etapa”.

El funcionario detalló que el ataque se produjo justo cuando altos dirigentes de Hamás se reunían para evaluar una propuesta presentada por el presidente estadounidense Donald Trump para un acuerdo de rehenes. “Una delegación estaba revisando una oferta presentada en un país mediador, y aun así fue atacada de esta manera”, dijo al-Nunu. “Esto demuestra que Netanyahu no está comprometido con la cuestión de los rehenes y no es serio respecto a las propuestas presentadas en el último período”.

Paralelamente, Reuters informó que se espera que en la cumbre árabe-islámica convocada para el lunes en Qatar se adopte un borrador de resolución actualizado en respuesta al ataque. El documento advierte que la acción israelí pone en riesgo los lazos de Israel con los Estados árabes y, en una referencia explícita a los países que ya han normalizado relaciones, también alerta sobre posibles perjuicios a “acuerdos existentes”.

El borrador declara que los países participantes “reafirman que el brutal ataque de Israel contra Qatar y la continuación de sus acciones hostiles —incluyendo genocidio, limpieza étnica, hambre, bloqueo y políticas expansionistas— amenazan las perspectivas de paz y convivencia en la región y ponen en peligro todo lo alcanzado en el camino hacia la normalización de relaciones con Israel, incluidos los acuerdos presentes y futuros”.