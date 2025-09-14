Israel revela intentos de líderes de Hamás de evacuar Gaza junto a sus familias mientras llaman a la población a quedarse

Itongadol.- El coordinador de Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT), general de división Ghassan Alian, reveló que altos funcionarios de Hamás en Gaza presentaron solicitudes para evacuar a sus familiares fuera de la Franja, e incluso algunos pidieron salir ellos mismos, mientras la organización insiste en que los palestinos permanezcan en la ciudad de Gaza ante la inminente ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En una publicación en árabe en su página de Facebook, Alian calificó la situación como “intentos hipócritas” de dirigentes de Hamás, quienes buscan sacar a sus familias a través del mecanismo humanitario israelí para la evacuación de residentes.

Según COGAT, entre los solicitantes estuvieron Muhammad Madhoun, ministro del gobierno de Hamás; los familiares de Isma’il al-Ashqar, jefe del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad; y la familia de Alaa a-Din Bata, responsable de otro comité gubernamental de la organización. Todas estas solicitudes fueron rechazadas por Israel.

El organismo también informó que Anwar Atallah, miembro del Consejo Municipal de Gaza, logró salir hace dos semanas junto con su familia hacia un país no identificado, vía Jordania, con autorización del aparato de defensa israelí.

“Mientras la organización terrorista Hamás les pide a ustedes, los residentes de la ciudad de Gaza, que no se trasladen al sur, sus operativos temen por sus propias vidas y buscan abandonar la Franja”, advirtió Alian. “Los están utilizando como escudos humanos mientras protegen sus propios intereses”.

En su mensaje, agregó: “La hipocresía de Hamás es evidente. Mientras sus miembros intentan huir con sus familias, la organización asesina los abandona y ejerce terror psicológico para que permanezcan en Gaza como escudos humanos. Está sacrificando a toda la Franja en el altar del terrorismo, arrastrándola hacia la ruina”.

En los últimos días, las FDI han llamado a todos los residentes de la ciudad de Gaza a evacuar hacia zonas seguras del sur designadas como “zona humanitaria”. De alrededor de un millón de habitantes en la ciudad, se estima que unas 300.000 personas ya se han desplazado. Según el ejército, Hamás intenta impedir estas evacuaciones.