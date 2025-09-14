Israel intensifica operaciones en Gaza con eliminación de terroristas y destrucción de infraestructura de Hamás

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que continúan sus operaciones en distintos puntos de la Franja de Gaza, donde en las últimas 24 horas eliminaron a decenas de terroristas y destruyeron infraestructura utilizada por Hamás y otras organizaciones.

En la zona de Jabaliya y en las afueras de la ciudad de Gaza, la Brigada Givati, bajo la División 162, eliminó a más de diez combatientes de Hamás y destruyó instalaciones terroristas. En paralelo, la Brigada de Artillería 215 abatió a miembros de la organización y neutralizó depósitos de armas.

En las afueras del barrio de Sheikh Radwan, fuerzas de la 401ª Brigada identificaron a alrededor de diez terroristas que fueron eliminados tras ser localizados en el terreno.

Durante el fin de semana, la Brigada 990, que opera en el norte de Gaza bajo la División 99, eliminó a combatientes y destruyó posiciones de disparo antitanque utilizadas contra tropas israelíes. También unidades de la Brigada 11 y de la Brigada Norte demolieron estructuras empleadas por Hamás como puestos de observación.

En el sur de la Franja, la 6ª Brigada destruyó equipos de vigilancia y otras instalaciones de Hamás, además de eliminar a varios combatientes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que estas operaciones se realizan bajo la coordinación de la Inteligencia Militar y el Shin Bet, y reafirmaron que continuarán actuando “para eliminar cualquier amenaza a los ciudadanos del Estado de Israel”.