Ucrania ataca uno de los mayores complejos de refinación de petróleo en Rusia

Itongadol.- Un dron ucraniano impactó este sábado contra uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Rusia, provocando un incendio y daños menores en las instalaciones, según informaron autoridades locales. El ataque alcanzó el complejo propiedad de la petrolera Bashneft, ubicado en las afueras de Ufa, capital de la república rusa de Bashkortostán, a unos 1.400 kilómetros de la línea del frente en Ucrania.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que un dron se aproximaba a la planta antes de explotar en una bola de fuego, levantando una densa columna de humo.

“El complejo de Bashneft fue objeto de un ataque terrorista con drones de tipo aéreo”, declaró Radiy Khabirov, jefe de Bashkortostán, a través de Telegram. Según detalló, uno de los drones impactó directamente en la planta mientras que otro fue derribado por las defensas. “No hubo víctimas ni heridos. El sitio de producción sufrió daños menores y se produjo un incendio que ya está siendo extinguido”, añadió.

Fuentes de la inteligencia militar ucraniana (GUR) reivindicaron la operación, enmarcada en la estrategia de Kiev de atacar la infraestructura energética rusa como forma de limitar los ingresos del Kremlin para financiar la guerra.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra refinerías rusas. Una serie de ofensivas durante el verano dañó la capacidad de procesamiento de varios centros clave y contribuyó a un aumento en los precios de los combustibles en el mercado interno ruso.

El complejo de Ufa, descrito por el Kremlin en 2016 como “uno de los más grandes del país”, produce más de 150 tipos de derivados del petróleo y constituye una instalación estratégica para la industria energética rusa.

El ataque refuerza la tendencia de Ucrania a golpear cada vez más lejos del frente, afectando la infraestructura crítica rusa en regiones alejadas del conflicto directo, lo que plantea nuevos desafíos para Moscú en su intento de garantizar seguridad energética y estabilidad económica.