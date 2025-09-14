TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Tras las órdenes de evacuación, las Fuerzas de Defensa de Israel bombardean tres edificios de la ciudad de Gaza que, según afirman, son utilizados por Hamás.

The Jerusalem Post: La reconstrucción de Gaza es incierta mientras Israel continúa con los ataques y la guerra persiste – análisis.

YNET: El plan de Israel para maniobrar en torno a los rehenes y aprovechar el ataque a Gaza.

Maariv: Netanyahu se volvió loco en la reunión del gabinete: «Amenazan, intentan asesinar»

Israel Hayom: Netanyahu ha puesto en peligro las relaciones con Estados Unidos.

