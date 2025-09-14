Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan tres edificios en Gaza utilizados por Hamás tras advertencias de evacuación

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon tres torres residenciales en Ciudad de Gaza, luego de emitir advertencias de evacuación para los habitantes de la zona. Según fuentes militares, las estructuras eran utilizadas por Hamas para operaciones de inteligencia y como infraestructura terrorista en el corazón urbano de la Franja.

https://twitter.com/Itongadol/status/1967191445523054838

Primer edificio: equipos de vigilancia de Hamás

El primer ataque se produjo tras la orden de evacuar un edificio en el que, según las FDI, Hamas había instalado equipos de vigilancia para monitorear los movimientos de tropas israelíes. Estos dispositivos habrían sido empleados para preparar ataques contra las fuerzas desplegadas en la zona. Una vez completada la evacuación, aviones israelíes atacaron el inmueble, que quedó completamente destruido.

Segundo edificio: nueva advertencia y ataque aéreo

Horas después, el ejército emitió una segunda advertencia a los residentes de otro rascacielos de la ciudad, señalando que también estaba vinculado a infraestructura de Hamas. El portavoz en árabe de las FDI, coronel Avichay Adraee, advirtió públicamente que el edificio sería atacado de forma inminente. Tras la evacuación, el inmueble fue alcanzado por misiles y reducido a escombros.

Tercer edificio: imágenes confirman el ataque

El tercer operativo se desarrolló en circunstancias similares. Adraee reiteró que la torre estaba siendo utilizada por Hamas y debía ser evacuada de inmediato. Poco después, medios palestinos difundieron imágenes que mostraban la explosión y posterior colapso de la estructura, confirmando así el tercer ataque de la jornada.

Advertencias a la población civil

En paralelo a estos bombardeos, las FDI reiteraron su llamado a los civiles de la Ciudad de Gaza para que se trasladen hacia la “zona humanitaria” designada en el sur de la Franja. El ejército sostiene que Hamas utiliza edificios residenciales, comerciales y de oficinas para ocultar centros de mando, armamento y equipos de inteligencia, lo que los convierte en objetivos militares.

Con estos ataques, Israel busca debilitar las capacidades operativas de Hamas en la principal ciudad de la Franja, donde las milicias palestinas mantienen una presencia significativa. Según fuentes israelíes, la demolición de torres completas responde a la estrategia de desmantelar la red de infraestructuras urbanas que Hamas habría tejido en zonas densamente pobladas, dificultando las operaciones militares convencionales.

Los tres ataques de este sábado reflejan una intensificación de las operaciones aéreas en Ciudad Gaza, en un contexto de fuerte presión internacional sobre Israel para minimizar las víctimas civiles. Las FDI insisten en que las órdenes de evacuación y las advertencias públicas buscan reducir el riesgo para la población, aunque organizaciones humanitarias denuncian que los desplazamientos forzados hacia el sur no garantizan condiciones seguras ni acceso suficiente a ayuda básica.