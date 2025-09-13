Ondeando banderas británicas e israelíes: Decenas de miles de personas asisten a una marcha contra la inmigración en Londres

Itongadol.- Más de 100 000 manifestantes marcharon el sábado por el centro de Londres, portando banderas de Inglaterra y Gran Bretaña, en una manifestación organizada por el activista antiinmigración y antiislámico Tommy Robinson.

La policía ha anunciado que mantendrá una fuerte presencia en la capital británica. También está prevista una contramanifestación bajo el lema «Stand Up to Racism» (Levántate contra el racismo) en las inmediaciones, tras un verano muy tenso en Gran Bretaña, marcado por las protestas contra la inmigración y a favor de la libertad de expresión.

A mediodía, decenas de miles de manifestantes se congregaron en las calles al sur del río Támesis, antes de dirigirse hacia Westminster, la sede del Parlamento británico.

Los manifestantes portaban la bandera británica y la cruz roja y blanca de San Jorge de Inglaterra, mientras que otros llevaban banderas estadounidenses e israelíes y lucían gorras MAGA del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Coreaban consignas críticas con el primer ministro Keir Starmer y llevaban pancartas, algunas de ellas con el lema «enviadlos a casa». Algunos asistentes llevaron a sus hijos.

Robinson ha calificado la marcha «Unite the Kingdom» como una celebración de la libertad de expresión. También se espera que se rinda homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado a tiros el miércoles.

«Cientos de miles de personas ya abarrotan las calles del centro de Londres mientras nos unimos por nuestras libertades», dijo Robinson en X.

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, se describe a sí mismo como un periodista que denuncia las irregularidades del Estado y cuenta con el multimillonario estadounidense Elon Musk entre sus seguidores. El mayor partido político antiinmigrante de Gran Bretaña, Reform UK, que ha encabezado las encuestas de opinión en los últimos meses, se ha mantenido alejado de Robinson, que tiene varias condenas penales.

«Queremos recuperar nuestro país, queremos que se restablezca la libertad de expresión», afirmó Sandra Mitchell, una seguidora que asistió a la manifestación.

«Tienen que detener la inmigración ilegal en este país», afirmó. «Creemos en Tommy».

La policía de Londres despliega más de 1600 agentes por toda la ciudad para la protesta y la contramanifestación

La Policía Metropolitana de Londres ha anunciado que el sábado desplegará más de 1600 agentes por toda la ciudad, incluidos 500 procedentes de otras fuerzas. Además de vigilar las dos manifestaciones, la policía se ve desbordada por los partidos de fútbol y los conciertos de gran repercusión mediática.

«Las abordaremos como cualquier otra protesta, vigilando sin miedo ni favoritismos, garantizando que las personas puedan ejercer sus derechos legales, pero actuando con firmeza ante cualquier incidente o delito que pueda producirse», afirmó la comandante Clair Haynes, responsable de la operación policial.

Haynes dijo que la policía era consciente de los antecedentes de «retórica antimusulmana e incidentes de cánticos ofensivos por parte de una minoría» en protestas anteriores, pero afirmó que las comunidades de Londres no deben sentir que tienen que quedarse en casa.

El sábado pasado, casi 900 personas fueron detenidas en una manifestación en Londres contra la prohibición del grupo de protesta Palestine Action.

La inmigración se ha convertido en el tema político dominante en Gran Bretaña, eclipsando las preocupaciones por una economía tambaleante, ya que el país se enfrenta a un número récord de solicitudes de asilo. Más de 28 000 migrantes han llegado en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha en lo que va de año.

Las banderas inglesas rojas y blancas han proliferado en las calles y se han pintado en las carreteras. Sus partidarios lo califican de campaña espontánea de orgullo nacional, pero los activistas antirracistas lo ven como un mensaje de hostilidad hacia los extranjeros.

Fuente: The Jerusalem Post.