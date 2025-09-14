Inicio Efemérides EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / COMIENZA A FUNCIONAR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ISRAEL

EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / COMIENZA A FUNCIONAR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ISRAEL

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- El 14 de septiembre de 1948 comenzó a funcionar la Corte Suprema de Justicia del Estado de Israel, la máxima instancia judicial del Estado de Israel. Actualmente tiene su sede en Jerusalem, la capital del país.

Una decisión de la Corte Suprema es vinculante para todos los tribunales, con excepción de la Corte Suprema misma. Se trata del principio de precedente vinculante, propio de los sistemas de Derecho anglosajón.

Desde el 15 de enero de 2015, la Corte Suprema de Israel es presidida por Miriam Naor, quien servirá hasta septiembre de 2017, cuando llegue a la edad de jubilación obligatoria judicial de 70 años.

