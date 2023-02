Irán culpó oficialmente a Israel por el ataque con drones y prometió tomar represalias

Itongadol/Agencia AJN.- Irán culpó oficialmente por primera vez a Israel por un ataque con aviones no tripulados en una instalación de defensa clave en la ciudad de Isfahan, presentando una queja ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el “ataque terrorista” lanzado por el Estado judío y diciendo que se reserva su “derecho legítimo e inherente” a tomar represalias.

En la carta enviada el miércoles y publicada el jueves, el embajador iraní, Amir Saeid Iravani, afirmó que quería llamar la atención de la ONU sobre “otros casos de actos de terrorismo y sabotaje del régimen israelí, así como violaciones del derecho internacional contra la República Islámica de Irán”.

La carta decía que el sábado “se intentó lanzar un ataque terrorista contra un complejo de talleres del Ministerio de Defensa iraní en la ciudad de Isfahan”.

Asimismo, afirmó que se lanzaron tres micro-drones, dos de los cuales fueron interceptados. “Las primeras investigaciones sugieren que el régimen israelí estuvo detrás de este intento de acto de agresión”.

Según informes que circularon en los medios de comunicación, el sitio atacado el sábado era una instalación de producción de armas para los drones Shahed-136 de Irán, que ha suministrado a Rusia para su uso en su guerra contra Ucrania.

El New York Times informó el domingo que Israel llevó a cabo el ataque con aviones no tripulados para proteger sus propios intereses de seguridad y no para evitar la exportación de armas iraníes a Rusia.