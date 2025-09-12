Hamás afirma que Khalil al-Hayya sigue con vida tras el ataque en Doha

Itongadol.- Hamás anunció oficialmente este viernes que Khalil al-Hayya, uno de sus dirigentes más importantes, sobrevivió al ataque israelí ocurrido a comienzos de semana en Doha, capital de Catar.

En un comunicado citado por Canal 13, la organización afirmó que al-Hayya “dirigió la oración fúnebre por su hijo, muerto en el ataque, y por los demás caídos en el intento de asesinato, bajo estrictas medidas de seguridad”. Sin embargo, no se difundieron fotografías ni pruebas que respalden la afirmación.

El jueves, Hamás publicó imágenes del funeral celebrado en Doha para las víctimas del bombardeo. En ellas se pudo ver a altos funcionarios de la organización, como Osama Hamdan e Izzat al-Rishq, pero no a al-Hayya.

Al-Rishq, miembro del buró político de Hamás y responsable de sus relaciones árabes e islámicas, fue señalado previamente como uno de los dirigentes presentes en el edificio atacado. Durante años operó desde Jordania, Siria y Catar.

Khalil al-Hayya asumió como líder interino de Hamás en Gaza tras la eliminación de Yahya Sinwar. Aunque reside actualmente en Catar, fue una figura destacada en la Franja desde la Primera Intifada. Estuvo encarcelado en Israel en la década de 1990 y ha sobrevivido a varios intentos de eliminación previos.

El ataque en Doha, que buscaba eliminar a la cúpula política de Hamás en el exterior, provocó condenas internacionales y tensó las negociaciones en curso para un acuerdo de cese del fuego y la liberación de rehenes en Gaza.