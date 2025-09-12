Japón considera adquirir el dron militar israelí Heron-2

Itongadol/Agencia AJN.- Según informes, el Ejército japonés está interesado en comprarles el dron Heron-2 a las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI).

Japón ha importado tradicionalmente la mayor parte de su tecnología militar de los Estados Unidos y, durante muchos años, limitó el comercio con Israel debido al boicot árabe.

Sin embargo, los Acuerdos de Abraham de 2020 fortalecieron los lazos entre Israel y el mundo árabe, poniendo fin de forma efectiva a la mayor parte del otrora potente boicot.

Ahora hay señales de que el interés de Tokio en las tecnologías militares israelíes está creciendo. Un dron Heron-2 fue fotografiado recientemente en un aeropuerto japonés con su número de matrícula israelí y pegatinas de las Industrias Pesadas Kawasaki, una firma japonesa que tiene un acuerdo con las IAI.

El creciente interés de Japón en los drones se debe en parte a su escasez de personal, resultado del rápido envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad. El Heron-2, de tamaño mediano, por ejemplo, participó en la ofensiva israelí «León Ascendente» contra activos militares y nucleares de Irán en junio.

Los modelos israelíes ofrecen la ventaja de una alta calidad y un rendimiento comprobado en el campo de batalla. Si Tokio finalmente selecciona el Heron-2, probablemente será producido localmente por Kawasaki.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el fallecido primer ministro japonés Shinzo Abe abogaron por relaciones comerciales y tecnológicas bilaterales más sólidas entre Japón e Israel.

El actual gobierno japonés mantiene sólidas relaciones con Israel y lo respaldó tras la masacre liderada por Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, también ha habido algunos incidentes antiisraelíes por la guerra en Gaza y en agosto de 2024, el embajador de Israel fue desinvitado de la ceremonia que conmemoró el 79º aniversario de la detonación de la bomba nuclear en Nagasaki.