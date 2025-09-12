Se confirma la identidad del sospechoso de asesinar al activista proisraelí Charlie Kirk

Itongadol.- Las autoridades de Utah confirmaron este viernes la identidad del sospechoso detenido por el asesinato del activista conservador y referente proisraelí Charlie Kirk. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo del estado, quien fue arrestado en la noche del jueves tras ser señalado por un conocido de la familia.

Robinson, que vivía con sus padres y hermanos en el condado de Washington, no tenía antecedentes penales, de acuerdo con los registros oficiales. Sin embargo, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox, un familiar declaró a los investigadores que en los últimos días había mencionado la visita de Kirk a la Universidad del Valle de Utah, donde fue ultimado durante una conferencia el martes.

“Hablaron de por qué no les gustaba y de las posturas que defendía”, explicó Cox.

Los agentes encontraron además casquillos de bala grabados con mensajes de tinte antifascista, supuestamente realizados por Robinson, junto al arma de cerrojo con la que se habría efectuado el disparo.

Perfil académico y familiar

Robinson se había destacado en su etapa escolar: en 2021 se graduó de la Pine View High School en St. George y fue admitido en la Universidad Estatal de Utah con una beca completa, tras lograr un puntaje sobresaliente de 34 en el examen ACT, lo que lo ubicaba entre el 1% de los mejores postulantes del país. No obstante, abandonó los estudios tras un semestre, sin que trascendieran las razones.

En redes sociales, su madre compartía con frecuencia publicaciones familiares que celebraban viajes, actividades escolares y logros académicos, sin referencias políticas. Varias de esas publicaciones fueron eliminadas tras su detención.

La investigación

El giro en la causa se produjo cuando un familiar transmitió a un amigo de confianza que Robinson había confesado o insinuado su implicación en el crimen. Esa persona dio aviso a la oficina del sheriff del condado de Washington, lo que derivó en el operativo de captura.

Según la policía, un compañero de vivienda del sospechoso mostró mensajes enviados por Robinson a través de la plataforma Discord, donde describía haber dejado un rifle envuelto en una toalla en una zona boscosa cercana a la universidad, lo que coincidía con el hallazgo de las autoridades.

Robinson fue ingresado en la cárcel del condado de Utah, en Spanish Fork, a unos 19 kilómetros de la universidad donde ocurrió el ataque. Hasta el momento, permanece bajo custodia acusado de homicidio agravado y otros cargos, aunque todavía no ha sido formalmente imputado.

El asesinato de Kirk, una de las voces más influyentes del conservadurismo estadounidense y aliado cercano del presidente Donald Trump, desató una ola de repudio político tanto en Estados Unidos como en el exterior, y reavivó el debate sobre la violencia política en el país.