Informe: el Mossad se opuso al ataque en Qatar y rechazó desplegar agentes en una operación terrestre

Itongadol.- El Mossad se negó a utilizar agentes en el terreno para eliminar a dirigentes de Hamas en Doha, capital de Qatar, según revelaron dos altos funcionarios israelíes con conocimiento del caso en declaraciones al Washington Post. En consecuencia, la operación quedó limitada a un ataque aéreo ejecutado por la Fuerza Aérea israelí.

De acuerdo con el Wall Street Journal, aviones israelíes sobrevolaron el mar Rojo y desde allí lanzaron misiles balísticos que atravesaron el espacio aéreo de Arabia Saudita antes de impactar contra el objetivo en Doha.

El informe del Washington Post indica que la negativa del Mossad a una incursión terrestre influyó tanto en el método de ejecución como en las probabilidades de éxito de la operación. La postura de la agencia reflejaba también una oposición más amplia dentro del estamento de seguridad israelí respecto al momento escogido para atacar a la cúpula de Hamas en suelo qatarí.

Aunque existe consenso en Israel sobre la necesidad de eliminar a líderes de Hamas, varios altos mandos cuestionaron la oportunidad del operativo, dado que los dirigentes del grupo se habían reunido en Qatar —aliado clave de Estados Unidos— para analizar la propuesta del presidente Donald Trump sobre un acuerdo de rehenes.

El Washington Post recordó que no está claro si una operación terrestre hubiera tenido mayores probabilidades de éxito. Sin embargo, contrastó la situación actual con la acción encubierta del año pasado, cuando el Mossad colocó un explosivo en el dormitorio de Ismail Haniyeh en Teherán, eliminando al jefe de Hamas. “Esta vez, el Mossad no estaba dispuesto a actuar en el terreno”, declaró uno de los funcionarios consultados, que añadió que la agencia veía en Qatar un mediador esencial en las negociaciones con Hamas.

Otro alto funcionario israelí, también citado en el informe, cuestionó el momento del ataque: “Podemos atraparlos dentro de un año, dos o cuatro, y el Mossad sabe cómo hacerlo. ¿Por qué ahora?”.

David Makovsky, investigador del Washington Institute, señaló que el jefe del Mossad, David (Dedi) Barnea, era conocido por valorar el rol de mediación qatarí y consideraba un error “quemar” ese canal de diálogo. Sin embargo, estimó que el primer ministro Benjamin Netanyahu pudo haber calculado que Hamas no estaba dispuesto a aceptar la propuesta de Trump, y que en ese contexto la negociación no ofrecía ventajas frente a una operación militar.

Uno de los funcionarios citados por el Washington Post añadió que también el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir —quien había instado a Netanyahu a buscar un alto el fuego— se opuso a la operación por el riesgo de dañar las conversaciones en curso. En contraste, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro Ron Dermer respaldaron avanzar con el ataque.