Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman haber atacado 500 objetivos en Gaza esta semana

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que esta semana llevaron a cabo más de 500 ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza en cinco oleadas principales de bombardeos, como parte de los preparativos para una inminente ofensiva terrestre de gran escala contra Hamas en el área.

Las tres primeras oleadas se concentraron en los barrios de Daraj, Tuffah y Sheikh Radwan, considerados bastiones de Hamas dentro de la ciudad. En los últimos días, la operación se extendió también al campamento de refugiados de Shati y a otras zonas de Sheikh Radwan.

Según el ejército, los bombardeos destruyeron varias torres residenciales de gran altura que Hamas utilizaba con fines militares: puestos de francotiradores, observación, almacenamiento de armamento e incluso como acceso a túneles subterráneos.

El ejército aseguró que antes de las ofensivas aéreas se emitieron advertencias a la población palestina de las áreas señaladas, con el objetivo de reducir víctimas civiles. Sin embargo, los ataques generaron desplazamientos masivos dentro de Gaza, donde miles de familias abandonaron sus viviendas ante la expectativa de una ofensiva terrestre.

Fuentes militares indicaron que los bombardeos buscan debilitar las capacidades defensivas de Hamas en la capital de la Franja, abriendo el camino a lo que se espera sea la fase más compleja del actual conflicto: la entrada de tropas en la ciudad de Gaza, el centro político y operativo del grupo.

La ofensiva forma parte de la estrategia denominada Carros de Guerra de Gedeón II, cuyo objetivo declarado es desmantelar la infraestructura militar de Hamas en la Franja.

Los ataques ocurren mientras aumentan las tensiones diplomáticas, con advertencias de organismos internacionales sobre la crisis humanitaria en Gaza, donde la población enfrenta severas carencias de agua, electricidad y medicinas. Qatar y Egipto mantienen contactos con Israel y Hamas para tratar de avanzar en un acuerdo que combine un alto el fuego con la liberación de rehenes, aunque hasta ahora sin resultados concretos.