Siria afirma que está negociando con Israel un acuerdo de seguridad

Itongadol.- presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, dice que su país está negociando con Israel para alcanzar un acuerdo de seguridad que permitiría a Israel abandonar las áreas que ocupó después del derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre.

Cuando las fuerzas lideradas por islamistas derrocaron a Assad el 8 de diciembre, Israel desplegó tropas en la zona de amortiguación patrullada por la ONU en los Altos del Golán, que ha separado a las fuerzas israelíes y sirias desde un armisticio que siguió a la guerra árabe-israelí de 1973.

Israel también ha lanzado cientos de ataques aéreos contra objetivos en Siria y ha llevado a cabo incursiones más al sur. Las nuevas autoridades sirias no han respondido a los ataques.

“Ahora estamos en un estado de negociaciones y diálogo sobre la cuestión de un acuerdo de seguridad”, dice Sharaa en una entrevista con el canal de televisión estatal Alekhbariah.

Dice que Israel creía que Siria había “abandonado” el acuerdo de retirada de 1974 después de la caída de Assad, “aunque Siria, desde el primer momento, expresó su compromiso” con el acuerdo.

“Ahora se están llevando a cabo negociaciones para un acuerdo de seguridad que permita que Israel vuelva a estar donde estaba antes del 8 de diciembre”, afirma Sharaa.

Israel y Siria no tienen relaciones diplomáticas y técnicamente ambos países están en guerra desde 1948.

En la entrevista, Sharaa revela que las fuerzas sirias entraron en negociaciones secretas con Rusia, un aliado clave de Assad, durante la ofensiva que finalmente derrocó al gobernante de larga data.

“Cuando llegamos a Hama en la batalla de liberación, hubo negociaciones entre nosotros y Rusia”, dice Sharaa.

Cuando las fuerzas llegaron a Homs, más al sur, Rusia “se mantuvo alejada de la batalla… como parte de un acuerdo alcanzado entre nosotros”, afirma.