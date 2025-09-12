Informe: Israel utilizó aviones F-15 y F-35 en un ataque contra Hamás en Qatar

Itongadol.- Israel utilizó una estrategia novedosa y audaz en el ataque contra los principales líderes de Hamás en Doha, Qatar, esta semana, según un informe publicado el viernes por The Wall Street Journal .

La operación implicó el lanzamiento de misiles balísticos al espacio desde aviones de combate que operaban sobre el Mar Rojo, según el informe.

Varios altos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la operación declararon al WSJ que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo el ataque de largo alcance utilizando ocho aviones F-15 y cuatro F-35, que lanzaron los misiles desde aproximadamente 1.500 kilómetros de la capital catarí. Este método único permitió a Israel ejecutar el ataque antes de que Estados Unidos pudiera objetar la ofensiva.

Un alto funcionario de defensa estadounidense, citado en el informe, confirmó el momento estratégico de la notificación, afirmando: «El aviso se dio tan cerca del lanzamiento real de los misiles que no había forma de revertir o detener la orden».

Si bien Israel informó al ejército estadounidense del plan, el WSJ señaló que inicialmente no se divulgó información precisa sobre el objetivo. Sin embargo, los sensores espaciales del ejército estadounidense detectaron las señales térmicas de los misiles balísticos lanzados y rastrearon su trayectoria, confirmando que su destino era efectivamente Doha.

La organización terrorista Hamás afirmó el viernes por la noche que Khalil al-Hayya, uno de sus líderes que fue el objetivo del ataque israelí en Qatar a principios de esta semana, no fue eliminado en el ataque.

Un comunicado de la organización terrorista, citado por Channel 13 News , dijo que al-Hayya «llevó a cabo la oración fúnebre por su hijo mártir que murió en el ataque y por aquellos muertos en el intento de asesinato, bajo medidas especiales de seguridad».

Hamás no publicó ninguna fotografía ni otra documentación que sustente la afirmación.