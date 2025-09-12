Inicio ISRAEL Israel rechaza la resolución de la ONU sobre una solución de dos Estados y critica que no califique de terrorista a Hamás

Israel rechaza la resolución de la ONU sobre una solución de dos Estados y critica que no califique de terrorista a Hamás

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Israel rechazó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una solución de dos Estados para su conflicto con los palestinos y criticó que no haya calificado de terrorista a Hamás.

“Una vez más se ha demostrado hasta qué punto la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad: en las decenas de cláusulas de la declaración respaldada por esa resolución no hay una sola mención de que Hamás sea una organización terrorista”, tuiteó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein.

2025-07-29t150054z_1622718693_rc2fwfaeoscu_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un

No obstante, la iniciativa de Francia y Arabia Saudita condena la Masacre del 7 de Octubre y la insta a liberar a todos los rehenes israelíes.

También pide “una acción colectiva para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una solución justa, pacífica y duradera al conflicto palestino-israelí basada en la implementación efectiva de la solución de dos Estados”.

“Hamás debe poner fin a su dominio en Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con la participación y el apoyo internacionales, en consonancia con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”, afirma la declaración.

La propuesta, aprobada en la conferencia de Nueva York hace un par de meses, recibió el apoyo de 142 países y la oposición de diez: Israel, los Estados Unidos, la Argentina, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. Otros doce países se abstuvieron.

Previamente, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, había reaccionado con dureza a la resolución, calificándola de «hueca» y completamente ignorante de la realidad.

«Es evidente que se trata de una recompensa al terrorismo y no de un paso hacia la paz», declaró.

La votación precede a una cumbre alusiva en la ONU, copresidida por Riad y París, el 22 de septiembre en Nueva York.

También te puede interesar

La cooperación militar entre Marruecos e Israel no...

España. Canciller cita a la encargada de negocios...

El sospechoso del atentado terrorista en Jerusalem era...

La Casa Blanca se muestra “frustrada” con Netanyahu...

Dos heridos en un atentado terrorista en un...

Decenas de actores israelíes habrían sido víctimas de...

Israel: La Knesset se iluminó con los colores...

Smotrich en la ceremonia de firma del E1:...

Netanyahu firma un acuerdo para impulsar la construcción...

Elizabeth Tsurkov se reencuentra con sus seres queridos...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más