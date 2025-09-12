Israel rechaza la resolución de la ONU sobre una solución de dos Estados y critica que no califique de terrorista a Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Israel rechazó la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una solución de dos Estados para su conflicto con los palestinos y criticó que no haya calificado de terrorista a Hamás.

“Una vez más se ha demostrado hasta qué punto la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad: en las decenas de cláusulas de la declaración respaldada por esa resolución no hay una sola mención de que Hamás sea una organización terrorista”, tuiteó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein.

No obstante, la iniciativa de Francia y Arabia Saudita condena la Masacre del 7 de Octubre y la insta a liberar a todos los rehenes israelíes.

También pide “una acción colectiva para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una solución justa, pacífica y duradera al conflicto palestino-israelí basada en la implementación efectiva de la solución de dos Estados”.

“Hamás debe poner fin a su dominio en Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con la participación y el apoyo internacionales, en consonancia con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”, afirma la declaración.

La propuesta, aprobada en la conferencia de Nueva York hace un par de meses, recibió el apoyo de 142 países y la oposición de diez: Israel, los Estados Unidos, la Argentina, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. Otros doce países se abstuvieron.

Previamente, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, había reaccionado con dureza a la resolución, calificándola de «hueca» y completamente ignorante de la realidad.

«Es evidente que se trata de una recompensa al terrorismo y no de un paso hacia la paz», declaró.

La votación precede a una cumbre alusiva en la ONU, copresidida por Riad y París, el 22 de septiembre en Nueva York.