España. Presidenta de Madrid invita a la oposición de izquierda a «pasear» por Gaza: «El pañuelo palestino no es feminismo ni LGTBI»

Itongadol/Agencia AJN.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que el pañuelo palestino «no es feminismo ni LGTBI» y criticó que España se separe de «naciones clave» como Israel, país que lo «estaba defendiendo hasta la fecha».

En su intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea local, reprochó que no se hable de las mujeres «asesinadas, torturadas, quemadas y exhibidas como si fueran un trofeo por las calles de Gaza» por el solo hecho de ser judías.

«Lo que sí quedó claro es que el pañuelo palestino no es feminismo, que no es LGTBI. Y les animo a pasear unos días por Gaza y otros días por Tel Aviv y que me cuenten, homosexuales, transexuales y mujeres, cómo se han encontrado en un sitio y cómo se han encontrado en el otro», desafió la mandataria madrileña.

También criticó que España esté cada vez más «aislada», separándose de los Estados Unidos y naciones clave «ante el proceso de islamización de Europa».

«Espero que un día no tengamos que echar cuentas y falta a Israel porque era el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha y si no que se lo digan al gobierno de Pedro Sánchez, que bien que le ha pedido armamento y tecnología para lo que ha querido», recordó Díaz Ayuso.

Asimismo, aseguró que le parece muy grave cómo está siendo tratada La Vuelta a España, donde se está atentando contra la vida de los ciclistas y se está acabando con la libertad de ser deportista y aficionado.

Díaz Ayuso explicó que este fin de semana mucha gente querría celebrar su paso por la capital con sus hijos y van a tener que «sentir miedo en manos de aquellos que nos van dando lecciones del odio y de paz».

«No puede ser más bochornoso», añadió.

La presidenta popular aseguró que el oficialismo nacional está intentando destrozar la imagen de España ante el mundo: «lo único que hacen es trabajar para aniquilarla, así que esto no va por Gaza ni va por la humanidad ni va por los derechos de absolutamente nadie».

Así respondió a las críticas de las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M, Manuela Bergerot y Mar Espinar, respectivamente.